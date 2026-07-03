Власти Антальи дали совет туристам из РФ после скандала с таксистом

Власти турецкой Антальи призвали туристов, в том числе российских, сразу же сообщать о мошенничестве и завышении стоимости поездок со стороны таксистов. Об этом сообщает РИА Новости.

© Российская Газета

Администрация курортного района отреагировала на ролик в соцсетях. Один из туристов снял на видео конфликт с водителем такси из-за стоимости поездки. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

"Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси. Каждое обращение проверяется, а при подтверждении нарушений принимаются предусмотренные законом меры", - заявили в муниципалитете.

Представитель администрации подчеркнул, что подобные инциденты негативно отражаются на репутации туристической столицы Турции.

Как обманывают таксисты в Турции? Полезные советы, чтобы не заплатить втридорога

Он рекомендовал иностранцам пользоваться проверенными службами такси, во время поездки следить за действиями водителя и при нарушениях обращаться в компетентные органы.

Власти Турции ведут борьбу с нарушениями в сфере таксомоторных перевозок, особенно в Анталье и Стамбуле.

Водителей, которые отказываются включать таксометр, штрафуют и лишают лицензии.