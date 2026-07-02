В Петербурге девушка вышла замуж за мигранта за 50 тысяч рублей

В Петербурге 23-летняя девушка за 50 тысяч рублей заключила фиктивный брак с мигрантом. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

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Предварительно, в 2022 году девушка за денежное вознаграждение оформила фиктивный брак с иностранцем — тот благодаря этому получил разрешение на временное проживание. Правоохранители установили, что девушка действовала вместе с сообщницей.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, обеих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Мигранта допросили в качестве свидетеля, его разрешение на временное проживание будет аннулировано. Стражи порядка устанавливают прочие детали преступной схемы и других возможных сообщников.