Россия передала в ООН материалы по атаке ВСУ на Старобельск

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой заявили, что Москва отправила в ООН материалы по атаке ВСУ на Старобельск. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе, на этом фоне федеральный омбудсмен встретилась с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Во время разговора они обсудили ситуацию в Старобельске. Кроме того, в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация, касающаяся деталей удара — примененного оружия, хронологии и результатов расследования.

«Отдельным пунктом обсуждения стали события в Старобельске. Яна Лантратова сообщила, что подготовлены материалы по трагедии для международных правозащитных органов, и уже направлены запросы в органы ООН», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета.