Медведев предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на границе

Систему идентификации иностранцев по биометрии на границе нужно тиражировать на всю территорию России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Обсудили создание системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через государственную границу. Важно распространить этот опыт на всю территорию нашей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан", - написал он в своем канале в "Максе" по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики.

Также, по словам Медведева, обсуждались "вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов".

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 года. С того времени иностранцы, въезжающие в РФ через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково) и Московской области (Жуковский) и автомобильный пункт пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные в пунктах пропуска.

Новый этап эксперимента по въезду иностранцев, предусматривающий необходимость заранее сообщать о целях их визита в страну и сдавать биометрию, начался с 30 июня 2025 года. Для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранцы, в том числе законные представители недееспособных или несовершеннолетних, могут не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление. С 1 декабря 2025 года эксперимент по сбору биометрии распространили на все российские пункты пропуска через госграницу при наличии технической возможности.