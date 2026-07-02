В Туве в поисках пропавших девочек обследовали около 11 км береговой линии

Около 11 км береговой линии Енисея и прилегающей к ней территории обследовано в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

"В течение дня в поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа. Для обследования местности сотрудниками полиции используются беспилотный летательный аппарат и плавательное средство МВД. Обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Девочек ищет полиция, сотрудники МЧС, волонтеры, добровольные дружины. Работают водолазы и специалисты по БПЛА. На берегу Енисея были найдены телефоны детей. Дети характеризуются положительно, обе девочки из многодетных семей. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку. Поиски детей будут вестись круглосуточно.