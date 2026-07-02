В Сочи прибыли все самолеты с запасных аэродромов

Все самолеты, ушедшие ранее на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Все воздушные суда вернулись с запасных аэродромов в Сочи и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

На вылет к этому часу в Сочи, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 17 рейсов, в том числе по 1 в Череповец, Сыктывкар, Нижнекамск, Минеральные Воды, Новосибирск, Ульяновск, Екатеринбург, Кемерово и Челябинск, по 2 - в Самару и Сургут. Четыре рейса задерживаются в Москву.

На прилет задержано еще 24 рейса, в том числе по 1 из Минеральных Вод, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Батуми (Грузия), Челябинска, Кирова, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Тюмени, по 2 - из Самары, Нижнекамска и Стамбула (Турция). Восемь рейсов задерживаются из Москвы.

С начала суток в аэропорту Сочи обслужили 105 рейсов и 14,8 тыс. пассажиров. Авиакомпании в течение дня будут стабилизировать свое расписание, отмечается в Telegram-канале. На время ожидания с пассажирами работают представители перевозчиков, обеспечивая всем необходимым. Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет.

Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. Последний раз они были введены в 09:22 и сняты в 11:41 мск. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.