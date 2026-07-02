Блогер Дзотти извинился за слова о жертвах насилия

Блогер Чермен Дзотти, который называет себя "самым известным бизнес-психологом России", в своем телеграм-канале извинился за слова о жертвах насилия.

© vk.com/dzotti

Во время интервью проекту "Кто красавчик" Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия – по его словам, каждая пострадавшая хотела стать жертвой на "подсознательном уровне". Он добавил, что это относится как к тем, что пострадал от сексуализированного насилия, так и от домашнего насилия.

"Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации. Она хочет быть избитой, а он хочет избить. Это закон синхронности", – сказал он.

По его словам, он обсуждал эту тему с главой общественного движения по защите женщин, лишившаяся глаза из-за бывшего мужа, и она якобы согласилась с ним, поскольку ей "нужен был этот опыт".

Дзотти также объяснил, что женщина хотела "на подсознательном уровне" построить карьеру правозащитницы и "чувствовала эту миссию", а травматичный опыт позволил ей заняться этой деятельность. Кроме того, после того, как она это поняла, женщина решила "пойти в любовь", призывая других пострадавших "разбираться с собой", а не с агрессорами.

Помимо этого, мужчина назвал чувство вины неправильным и не конструктивным, поскольку другой человека тоже "хотел" произошедшего насилия.

В результате Дзотти раскритиковали в соцсетях, а блогер Александр Ковен опубликовал письмо депутата Госдумы Ксении Горячевой к генеральному прокурору России Александру Гуцаны. В нем она призвала проверить деятельность блогера и дать его высказываниям правовую оценку, поскольку они не только оправдывают действия мужчин-агрессоров, но и популяризируют такое поведение.

Одновременно с этим пользователи усомнились в наличии диплома психолога у Дзотти, а некоторые заявили, что "отправили заявку" для проверки документов.

Изначально блогер говорил, что "большинство людей не понимают психологию и не готовы к правде", однако после скандала удалил все видео о женщинах, а затем опубликовал извинения.

В них он заявил, что допустил "серьезную ошибку" в формулировке и ему нужно было сказать иначе – на самом деле он пытался не оправдать насилие, а рассуждал о психологической модели треугольника Карпмана. В ней описываются роли жертвы, спасателя и преследователя.

Дзотти добавил, что говорил только о домашнем насилии между взрослыми людьми, а не о преступлениях, которые совершаются в отношении детей, а также не оправдывал действия агрессоров.

"Во-первых, насильникам и насилию нет оправдания. Каждый, кто нарушает уголовный закон, должен за это отвечать", – указал он.

Блогер хотел не переложить ответственность на пострадавших, а обратить внимание на психологические механизмы, которые могут приводить к повторению таких ситуаций. Он также добавил, что столкнулся с массовой травлей, а за два дня получил больше тысячи сообщений, в которых были угрозы не только ему, но и его семье.

Тем не мнее, Дзотти подчеркнул, что его главная цель – защитить женщин от насилия, поэтому он хочет и дальше обсуждать данную тему, а также готов ответить на вопросы аудитории в прямом эфире.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает введение штрафов за пропаганду домашнего насилия. Административное наказание предлагается ввести за его публичное одобрение или популяризацию насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию будут отнесены умышленное причинение вреда или физическая и психологическая угроза, а также имущественный ущерб родственникам.Блогер Чермен Дзотти, который называет себя "самым известным бизнес-психологом России", в своем телеграм-канале извинился за слова о жертвах насилия.

Во время интервью проекту "Кто красавчик" Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия – по его словам, каждая пострадавшая хотела стать жертвой на "подсознательном уровне". Он добавил, что это относится как к тем, что пострадал от сексуализированного насилия, так и от домашнего насилия.

"Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации. Она хочет быть избитой, а он хочет избить. Это закон синхронности", – сказал он.

По его словам, он обсуждал эту тему с главой общественного движения по защите женщин, лишившаяся глаза из-за бывшего мужа, и она якобы согласилась с ним, поскольку ей "нужен был этот опыт".

Дзотти также объяснил, что женщина хотела "на подсознательном уровне" построить карьеру правозащитницы и "чувствовала эту миссию", а травматичный опыт позволил ей заняться этой деятельность. Кроме того, после того, как она это поняла, женщина решила "пойти в любовь", призывая других пострадавших "разбираться с собой", а не с агрессорами.

Помимо этого, мужчина назвал чувство вины неправильным и не конструктивным, поскольку другой человека тоже "хотел" произошедшего насилия.

В результате Дзотти раскритиковали в соцсетях, а блогер Александр Ковен опубликовал письмо депутата Госдумы Ксении Горячевой к генеральному прокурору России Александру Гуцаны. В нем она призвала проверить деятельность блогера и дать его высказываниям правовую оценку, поскольку они не только оправдывают действия мужчин-агрессоров, но и популяризируют такое поведение.

Одновременно с этим пользователи усомнились в наличии диплома психолога у Дзотти, а некоторые заявили, что "отправили заявку" для проверки документов.

Изначально блогер говорил, что "большинство людей не понимают психологию и не готовы к правде", однако после скандала удалил все видео о женщинах, а затем опубликовал извинения.

В них он заявил, что допустил "серьезную ошибку" в формулировке и ему нужно было сказать иначе – на самом деле он пытался не оправдать насилие, а рассуждал о психологической модели треугольника Карпмана. В ней описываются роли жертвы, спасателя и преследователя.

Дзотти добавил, что говорил только о домашнем насилии между взрослыми людьми, а не о преступлениях, которые совершаются в отношении детей, а также не оправдывал действия агрессоров.

"Во-первых, насильникам и насилию нет оправдания. Каждый, кто нарушает уголовный закон, должен за это отвечать", – указал он.

Блогер хотел не переложить ответственность на пострадавших, а обратить внимание на психологические механизмы, которые могут приводить к повторению таких ситуаций. Он также добавил, что столкнулся с массовой травлей, а за два дня получил больше тысячи сообщений, в которых были угрозы не только ему, но и его семье.

Тем не мнее, Дзотти подчеркнул, что его главная цель – защитить женщин от насилия, поэтому он хочет и дальше обсуждать данную тему, а также готов ответить на вопросы аудитории в прямом эфире.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает введение штрафов за пропаганду домашнего насилия. Административное наказание предлагается ввести за его публичное одобрение или популяризацию насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию будут отнесены умышленное причинение вреда или физическая и психологическая угроза, а также имущественный ущерб родственникам.