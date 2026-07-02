Сальдо сообщил, что на Херсонщине без света остаются 113 населенных пунктов

Электроснабжение отсутствует в 113 населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Без электроэнергии остаются Алешкинский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Голопристанский, Ивановский, Каланчакский, Каховский и Нижнесерогозский округа - 113 населенных пунктов. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", - написал он в "Максе".

30 июня Сальдо призвал ограничить энергопотребление в Херсонской области до восстановления инфраструктуры. Он попросил жителей региона не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов и по возможности ограничить использование кондиционеров, электроплит и другой техники с высоким потреблением энергии, а также отключать освещение и бытовые приборы, когда в них нет необходимости.