Новая схема: мошенники выдают себя за биологических родителей детей

В России выявлена новая мошенническая схема, нацеленная на подростков. Злоумышленники связываются с несовершеннолетними, выдавая себя за их биологических матерей, и пытаются выманить личные данные. Как сообщает Telegram-канал Baza, одной из целей аферистов стал 14-летний сын главы Тарусского округа Калужской области Михаила Голубева.

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Школьнику пришло эмоциональное сообщение от неизвестной женщины, которая представилась его биологической матерью. Она просила прощения за то, что когда-то отдала его другим людям из-за тяжёлых жизненных обстоятельств. В ходе переписки собеседница попросила подростка сообщить код из СМС от портала «Госуслуги», сославшись на необходимость для «восстановления» или «подтверждения» данных.

Юноша заподозрил неладное и не стал выполнять просьбу. Вместо этого он немедленно связался с родителями и рассказал им о подозрительном диалоге. Благодаря его бдительности мошенникам не удалось получить доступ к персональным данным и государственным сервисам семьи. Настоящие родители поблагодарили сына за проявленную осторожность.

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан предупредить своих детей о подобных схемах и напомнить, что никому нельзя сообщать пароли и коды подтверждения, даже если собеседник представляется родственником. В случае получения таких сообщений необходимо немедленно связаться с близкими и сообщить в полицию. Расследование по факту попытки мошенничества продолжается.