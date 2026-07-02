В Курской области 3 июля ожидаются грозы и сильная жара

Ну что, куряне, жарко вам сегодня? Завтра будет ещё жарче. Температура воздуха днём в регионе прогреется до +35 градусов.

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Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах возможен град. При этом порывы северного ветра достигнут 20 метров в секунду. Ночью похолодает лишь до 16-21 градуса.

В Курск также ожидаются кратковременные осадки. Днём столбики термометров поднимутся до +32, в темное время суток покажут 18-20 тепла.