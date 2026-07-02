Поймавшая выпавшего из окна в Калининграде ребенка не считает себя героиней

Пенсионерка из Калининграда Галина Долгалева, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже, свой поступок подвигом не считает. В беседе с ТАСС она рассказала, что это долг любого человека.

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Днем 30 июня из окна четвертого этажа дома на улице Тургенева в Калининграде выпал двухлетний мальчик. Его сумела поймать 71-летняя соседка, которая работала в дворовом палисаднике.

"Я была во дворе, пересаживала цветы. Братья и сестры этого мальчика - у них многодетная семья, сейчас ждут шестого ребенка - гуляли во дворе. В какой-то момент они сильно закричали, обратили мое внимание на младшего брата - он стоял на подоконнике со стороны улицы. Конечно, счет шел на секунды, он начал поворачиваться, я быстро побежала через цветы, смотрю, он падает. У меня в мыслях пролетело все, в том числе, что я получу сейчас сильный удар, что это непросто. Но все равно, нужно было смягчить его падение. Мальчик, конечно, в рубашке родился. Свой поступок подвигом не считаю, это долг каждого человека - помочь другому в опасности, тем более ребенку", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, удар от падения мальчика больше пришелся на левую сторону тела, которую ранее дважды прооперировали.

"От удара мы упали оба в палисадник. Подбежал сосед, взял ребенка и унес на лавочку. Я встать не могла, очень тяжело было дышать, от удара сильная боль в груди. Сильнейший шок, меня всю колотило. Сосед вернулся, помог мне встать. Вызвали скорую. Подошла к ребенку, он плачет, смотрю, на губе у него свежая ссадина", - рассказала Галина Долгалева.

Она находится в БСМП Калининграда в травматологическом отделении. Медики диагностировали у женщины переломы ключицы, лопатки, грудины и одного ребра. Мальчика доставили в детскую областную больницу. Как рассказал его лечащий врач в травматологическом отделении, жизни ребенка ничто не угрожает, он стабилен.

О героине

По словам пенсионерки, она родилась в сельской местности Полесского района Калининградской области. Получила торговое образование, всю жизнь работала по профессии: заведующей магазином, бухгалтером, товароведом, работала на складе. Живет одна.