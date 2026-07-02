В Госдуме предложили повысить возраст молодых семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила повысить предельный возраст участников программы государственной жилищной поддержки молодых семей. Об этом пишет издание «Подъем».

С такой инициативой она выступила, комментируя заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что возраст молодежи не следует повышать выше 35 лет. Спикер СФ назвала действующую возрастную границу в 35 лет оптимальной. По ее мнению, именно до этого возраста, а желательно раньше, необходимо создать семью, родить минимум троих детей и состояться в профессии.

Однако Останина заявила, что считает необходимым, напротив, расширить возрастные рамки участия в программе «Жилье молодой семье» и увеличить ее финансирование. По словам депутата, сегодня семья автоматически теряет право на участие в программе после достижения 35 лет, однако возраст 36–37 лет, по ее мнению, также можно считать молодежным.

Парламентарий подчеркнула, что главными условиями для создания семьи остаются наличие собственного жилья, гарантированного рабочего места и стабильной заработной платы. Она выразила мнение, что без решения этих вопросов призывы к увеличению рождаемости могут остаться лишь пожеланиями.

Кроме того, Останина раскритиковала семейную ипотеку как инструмент поддержки молодых семей. По ее словам, после изменения условий программы с 1 октября она, наоборот, может стать дополнительным препятствием, из-за которого молодые люди будут откладывать вступление в брак и рождение детей. Депутат считает, что ключевую роль должна играть именно государственная поддержка, а не ипотечные механизмы.

По мнению Останиной, только при наличии доступного жилья, стабильной работы, достойной зарплаты и понятных, неизменных правил государственной поддержки можно рассчитывать на повышение рождаемости и укрепление доверия граждан к власти.