Телеведущий Антон Привольнов заявил, что израильтяне легко берут кредиты

Экс-ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, рассказал о поразившей его черте местных жителей — их спокойном отношении к долгам. Своим мнением телеведущий поделился в эфире YouTube‑канала Sheinkin40.

По словам Привольного, израильтяне легко берут кредиты и спокойно живут в долг, руководствуясь принципом «потом вернем».

Для сравнения он привел российский подход, где долги воспринимаются как серьезная проблема или даже трагедия. Эту особенность подтвердил и востоковед Дмитрий Марьясис. Он добавил, что легкое отношение к кредитам — отголосок западной культуры, да и в целом, считает эксперт, израильтяне склонны спокойно воспринимать риски в самых разных сферах.

Антон Привольнов — российский и израильский телеведущий, который начинал свой путь на ТВ с программы «Секреты Фемиды» на ТВЦ, а затем— в 2002‑м — перешел на Первый канал, где проработал 17 лет.

С июля 2022 года проживает в Тель‑Авиве, где работает генеральным продюсером и ведущим интернет‑канала Sheinkin40.