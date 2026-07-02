Михалков заявил, что Ефремов выполняет все поставленные ему жесткие условия

Российский актер Михаил Ефремов, служащий в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова», выполняет в совместной работе все жесткие условия, которые ему поставили. Об этом в четверг, 2 июля, заявил сам режиссер.

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Он отметил, что судьба «многому научила» актера. Кроме того, по словам Михалкова, у Ефремова получился «замечательный актерский дуэт» с Анной Михалковой: они исполнили главные роли в спектакле «Без свидетелей», который стал первой ролью артиста после освобождения из колонии по УДО.

Михалков также рассказал, что во время недавних гастролей его театра в Екатеринбурге его дочь Анна пришла со слезами на глазах и сказала, что они не смогут вдвоем удержать зал на 4,5 тысячи зрителей.

— Я понимал ужас, который охватил Анну, когда она увидела этот огромный зал, но точно так же был уверен: то, что и как они говорят, какие темы поднимают, какими эмоциями управляют, может оставить безразличным только абсолютно бездушного и бессердечного человека. Но в этом зале таких не было и быть не могло. И ответом на это был фурор: десятиминутные овации после спектакля, — рассказал режиссер в беседе с Aif.ru.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

25 марта 2026 года актер впервые вышел на сцену после освобождения из колонии по УДО.