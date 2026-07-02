Частица мощей Матроны Московской прибудет в Рязань

10 июля прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской в Христорождественский кафедральный собор Рязани( 0+). Об этом сообщает пресс-служба Рязанской Епархии.

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Ковчег будет доставлен из Тульской епархии — с родины блаженной Матроны. Святыня будет находиться в храме Рязани по 16 июля.

Матрона является одной из наиболее почитаемых святых 20 века. Сама старица была слепа от рождения, но обладала духовным зрением — видела сердце каждого человека, его боль и тайные мысли. Простота, прозорливость, любовь и готовность помочь сделали её близкой миллионам верующих.