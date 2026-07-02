Прыгнул вслед за подругой: подробности гибели детей на подмосковных водоемах

Стали известны подробности гибели детей на водоемах Подмосковья 1 июля. Как уже сообщалось, в Пушкино в реке Серебрянка утонула 11-летняя девочка, а в Красногорске из реки Синичка не смог выплыть 17-летний юноша.

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Как выяснил «МК», погибшая девочка отправилась купаться в компании своей младшей 9-летней сестры. О своих планах школьницы маму не известили.

Трагедия произошла около 16:00. Старшая девочка заплыла за буйки, где, вероятнее всего, у нее свело ногу. Со слов других отдыхающих, воды была довольно холодная. Школьница не смогла позвать на помощь и утонула спустя считанные секунды.

Местные жители жалуются, что спасательная вышка находится далеко от пляжа, поэтому тяжело рассмотреть, что происходит на воде. Течением тело унесло к середине реки, спасателям потребовалось время, чтобы вытащить его на берег. Поиски осложняли зеваки и другие отдыхающие, которые продолжали купаться. В это время мама погибшей ждала развития событий на берегу вместе с младшей дочкой.

В Красногорске утонул 17-летний студент колледжа. Парень вместе с 18-летней подругой, знакомой еще со школьных времен, проводил время на пляже реки Синичка. В какой-то момент девушка сказала, что пойдет прыгать с пирса. Приятель тоже изъявил желание понырять, но барышня посоветовала этого не делать, так как он не умеет плавать. Тем не менее юноша решил совершить прыжок. Предполагается, что он ударился головой о плиты и пошел ко дну. Спасатели среагировали быстро, вытащили студента из воды. Реаниматологам даже удавалось на некоторое время завести его сердце, но, к сожалению, парень все же скончался. Утонувший был единственным сыном в семье.