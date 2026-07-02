Горячая линия открыта после атаки БПЛА в Нижегородской области

Горячая линия заработала в Нижегородской области после атаки беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

© Москва 24

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области действует горячая линия по телефону +7 903 602 22 20", – говорится в сообщении.

Также ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших. На месте случившегося находятся работники прокуратуры.

Атака дронов на Нижегородскую область отражалась с ночи 2 июля. Всего силы ПВО сбили 30 беспилотников. Из-за падения фрагментов БПЛА оказались повреждены один из промобъектов и несколько жилых домов.

В результате атаки 1 человек погиб, еще 4 пострадали. Глава региона Глеб Никитин принес искренние соболезнования семье погибшего. Также он пообещал предоставить им всю необходимую поддержку.