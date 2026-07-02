Ситуация в Крыму сегодня: воздушная тревога, перебои со связью и пожары

В ночь на 2 июля на территории Крымского полуострова действовал режим беспилотной опасности. В Севастополе объявлялась воздушная тревога, отбой которой прозвучал около 05:00. Силами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты в небе над полуостровом и акваториями Азовского и Черного морей. Что еще известно о ситуации в Крыму, рассказывает aif.ru.

Связь и энергоснабжение

Министр Альберт Куршутов сообщил, что связь в регионе работает штатно, а перебои возникают исключительно из-за отключений электричества. Базовые станции переходят на питание от аккумуляторов, при длительных отключениях подключаются генераторы, а после восстановления подачи электроэнергии работа нормализуется.

Для жителей пяти районов и Армянска запущен аварийный роуминг между операторами, который позволяет совершать звонки и отправлять SMS даже при сбоях основной связи. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк обратился к жителям с просьбой снизить потребление электроэнергии в условиях временных ограничений. Он рекомендовал воздержаться от использования мощных приборов в утренние и вечерние часы пик, по возможности не пользоваться лифтами, а при наличии света заряжать телефоны и пауэрбанки.

В Севастополе режим временного ограничения электроснабжения снят, сообщили в «Севастопольэнерго». Жителей попросили не включать все электроприборы одновременно, чтобы избежать перегрузок и новых аварий.

Топливо: продажа по QR-кодам

В республике ведется работа по пополнению топливных запасов, заявил министр топлива и энергетики Владимир Воронкин. Накануне частично возобновилась реализация бензина, однако объемов хватило лишь на ограниченное число автовладельцев. В Севастополе 2 июля топливо на АЗС отпускается по QR-кодам, действует лимит — не более 20 литров на одно транспортное средство.

Аномальная жара и запрет на посещение лесов

На полуострове сохраняется экстремально высокая температура, с 24 июня действует противопожарный режим. С 1 июля в Крыму введено ограничение на пребывание в лесах, въезд транспорта и проведение определенных видов работ, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Объявлены экстренные предупреждения. 2 июля в западных, центральных и восточных районах полуострова, а также в Севастополе сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов.

Пожары в регионе

В Сакском районе у Новофедоровки продолжается тушение лесного пожара на площади около гектара, угроза населенному пункту снята. На месте работают 48 спасателей и 14 единиц техники. За минувшие сутки подразделения МЧС реагировали на 11 возгораний: два техногенных, восемь пожаров сухой растительности и один лесной.

В Крыму проблемы с продажей бензина продлятся еще около двух недель

Власти готовят меры поддержки туризма

Федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях чрезвычайной ситуации, информирует пресс-служба Министерства курортов республики. Фиксируются переносы поездок на более поздние сроки и отмена бронирований. Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отметил, что текущая ситуация имеет признаки форс-мажора, что освобождает стороны от ответственности за штрафы и неустойки в случае судебных разбирательств.