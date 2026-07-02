Путин поздравил коллектив Внукова с 85-летием аэропорта

Коллектив Международного аэропорта Внуково достойно решает задачи по обслуживанию рейсов самолетов высших должностных лиц России, глав иностранных государств и правительств, прибывающих в Москву. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина коллективу и ветеранам аэропорта по случаю 85-летия предприятия.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с юбилеем - 85-летием Международного аэропорта Внуково. <...> Отрадно, что сегодня коллектив аэропорта приумножает сложившиеся традиции, достойно решает широкий круг ответственных профессиональных задач, в том числе по обслуживанию рейсов воздушных судов высших должностных лиц нашей страны, глав иностранных государств и правительств, прибывающих в российскую столицу ", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что коллектив Внукова также направляет усилия на модернизацию инфраструктуры предприятия, внедрение передовых технологий и оборудования, реализует важные для транспортной отрасли проекты и уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности перевозки пассажиров и грузов.

"Трудитесь самоотверженно, на совесть. Такая многогранная, востребованная работа заслуживает самого глубокого признания", - подчеркнул он.

Путин добавил, что коллектив и ветераны аэропорта могут по праву гордиться яркой историей одного из крупнейших авиатранспортных комплексов России и вкладом многих поколений сотрудников в развитие отечественной гражданской авиации.

"Желаю вам успехов и новых свершений на благо нашей Родины", - заключил он.

Об аэропорте

2 июля 2026 года исполняется 85 лет со дня ввода в строй первой очереди аэродрома гражданского воздушного флота близ деревни Внуково Московской области (ныне - Международный аэропорт Внуково).

Международный аэропорт Внуково - старейший действующий аэропорт столицы, входит в Московский авиационный узел. Расположен на территории одноименного района Западного административного округа Москвы, в 10 км к юго-западу от МКАД.