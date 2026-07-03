Как выбрать арбуз: 10 признаков сладкого и спелого плода

Выбор арбуза - целое искусство, в котором переплетаются народные мудрости и реальные агрономические факты. Чтобы не ошибиться с покупкой и насладиться сладкой, сочной мякотью, важно подходить к процессу комплексно. "РГ" подготовила небольшое руководство, как выбрать сладкий арбуз в магазине, когда покупать самые вкусные арбузы и сколько хранится разрезанный арбуз.

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Коротко о главном

Самые вкусные и безопасные арбузы появляются на прилавках в разгар сезона - с середины августа до конца сентября. Плоды, созревшие под естественным солнечным светом на бахче, успевают накопить оптимальное количество сахаров.Оценивать арбузы нужно сразу по нескольким признакам: земляное пятно ярко-желтого цвета; контрастные полосы; гулкий звук при постукивании; большой вес для своего размера; глянцевая корка без повреждений.Не приобретайте разрезанные или поврежденные арбузы. На открытой мякоти быстро размножаются бактерии, а через трещины в корке внутрь могут попасть грязь и микроорганизмы.Покупайте только в оборудованных местах торговли, таких как супермаркеты, рынки или официальные бахчевые развалы. Это снижает риск покупки продукции неизвестного происхождения.Определить нитраты "народными способами" достоверно нельзя. Тест со стаканом воды или оценка цвета прожилок являются ненадежными методами. Единственный точный способ проверки - использование специального прибора, нитрат-тестера.

Как выбрать сладкий арбуз: 10 признаков, которые работают в комплексе

Ни один внешний признак не гарантирует сладость на 100%, однако сочетание нескольких признаков значительно повышает вероятность удачной покупки.

1. Контрастные полосы и насыщенный цвет корки

Спелый арбуз имеет яркий, контрастный рисунок. Темно-зеленые полосы должны отчетливо выделяться на более светлом фоне. Корка должна быть матовой, без глянцевого блеска. Блестящая поверхность часто свидетельствует о том, что плод еще не дозрел.

2. Земляное пятно ("бочок")

Это место, на котором арбуз лежал на земле. У спелого плода оно обязательно есть и имеет ярко-желтый или даже оранжевый оттенок. Чем ярче и насыщеннее это пятно, тем дольше арбуз грелся на солнце и тем больше шансов, что он накопил сахар.

3. Хвостик и плодоножка

Считается, что сухой хвостик - признак зрелости. Это верно лишь отчасти: сухой хвостик означает, что арбуз был сорван с грядки какое-то время назад. Однако у многих сортов хвостик пересыхает еще на поле. Более надежный признак - состояние самой плодоножки (небольшой выступ на кончике). Она должна быть сухой и одеревеневшей.

4. Вес относительно размера

Выбирайте арбуз, который кажется тяжелее других при схожем размере. Тяжесть говорит о высоком содержании воды, а значит, мякоть будет сочной и плотной. Легкий для своего размера плод может оказаться перезревшим и высохшим изнутри.

5. Звук при постукивании

Постучите по арбузу костяшками пальцев. Спелый плод отзовется глухим, но гулким звуком, похожим на вибрацию. Если звук звонкий и высокий - арбуз незрелый. Если звук слишком глухой, "пустой" - плод, скорее всего, уже переспел и начал терять влагу.

6. Легкое потрескивание при сдавливании

Аккуратно сожмите арбуз руками. Спелый, но упругий плод может слегка потрескивать из-за натянутых волокон. Если же он совсем не поддается сжатию - он зеленый. Если сжимается очень легко, как мячик с водой - он перезрел.

7. Форма плода и симметрия

Идеально круглый или равномерно вытянутый арбуз предпочтительнее. Кривобокие, деформированные плоды могли расти в неблагоприятных условиях, испытывать нехватку влаги или света, это негативно сказалось на вкусе.

8. Состояние корки без повреждений

Внимательно осмотрите всю поверхность. На ней не должно быть трещин, глубоких царапин, мягких мест или проколов. Любое повреждение - открытые ворота для бактерий.

9. "Паутинка" на поверхности

Это коричневые сухие прожилки и сеточки на кожуре. Существует мнение, что это следы опыления пчелами: чем больше пчела посещала цветок, тем слаще ягода. Хотя научного подтверждения этому нет, многие опытные бахчеводы считают этот признак одним из верных индикаторов сладости.

10. На что смотреть, если арбуз уже разрезан

Если вы покупаете половинку, обратите внимание на следующее:

Цвет мякоти - он должен быть ровным, без белесых уплотнений и толстых белых прожилок (последние могут указывать на избыток нитратов).Семечки - у спелого арбуза они имеют темно-коричневый или черный цвет. Белые семечки - признак недозрелости.Текстура - мякоть должна быть упругой, "зернистой", а не рыхлой или слизистой.Срез - поверхность среза не должна быть глянцевой и мокрой; она должна искриться крупинками сахара.

Какие советы являются мифами, а каким стоит доверять

Существует множество народных советов по выбору арбуза. Некоторые имеют рациональное объяснение.

Правда ли, что "арбуз-девочка" всегда слаще

Это одно из самых распространенных заблуждений. С точки зрения ботаники, деление арбузов на "мальчиков" и "девочек" некорректно. Считается, что у "девочек" широкий след от цветка ("пупок") и они слаще, а у "мальчиков" - маленький и вытянутый.

"След" является лишь анатомической особенностью конкретного сорта арбуза и никак не влияет на его вкусовые качества. Сладость зависит от сорта, количества солнечных дней и условий созревания, а не от формы этого пятна.

Всегда ли сухой хвостик означает спелость

Сухой хвостик - хороший признак, но он не должен быть единственным критерием. Если хвостик высох, значит, арбуз перестал получать влагу от растения и был сорван с бахчи некоторое время назад, что дает ему шанс дозреть. Однако он мог пересохнуть во время долгой транспортировки или хранения.

Работает ли правило "чем больше - тем лучше"

Размер арбуза не гарантирует его сладость. Огромный плод может оказаться водянистым и безвкусным, а небольшой - невероятно сладким. Важнее соотношение веса к размеру. Выбирайте тот арбуз, который кажется тяжелым для своего объема.

Когда начинается сезон арбузов и когда лучше покупать самые сладкие плоды

Выбор правильного времени для покупки арбуза - половина успеха. Время сбора урожая напрямую влияет на вкус, сочность и безопасность плода.

Совет эксперта

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин:

"Современные логистические потоки и транспортные коридоры позволяют нам есть арбузы круглый год. Так, например, зимой в Россию привозят арбузы из Бразилии, Эквадора и Коста-Рики. А ранней весной они поспевают в Иране, который является крупнейшим поставщиком арбузов не только в России. Настоящие, полноценно созревшие арбузы в средней полосе России традиционно появлялись не ранее конца июля - начала августа. Ранние экземпляры, радующие глаз уже в июне, зачастую считались продуктами не очень полезными с использованием технологий ускоренного выращивания и применением стимуляторов роста. Аграрная экономика подчиняется неумолимым законам природы и рынка. Фермеры, стремясь получить сверхприбыль от первых поставок, порой прибегают к интенсивным методам культивации. Ранние арбузы могут содержать избыточное количество нитратов, пестицидов и других химических соединений, использованных для стимуляции роста и защиты от вредителей".

По словам эксперта, рыночный механизм ценообразования наглядно демонстрирует премию за раннее появление товара: цены на первые арбузы сезона значительно превышают стоимость плодов в период массового созревания. Экономическая логика подсказывает: переплата за несезонный продукт редко оправдывает себя с точки зрения качества и безопасности.

Внедрение новых сортов арбузов с ранними сроками естественного созревания постепенно меняет рынок. Потребителям рекомендуется проявлять рациональность и терпение, приобретая арбузы в сезон естественного созревания, когда соотношение цены, вкуса и безопасности достигает оптимального баланса.

Пик сезона в России

Настоящий пик сезона отечественных арбузов приходится на период с середины августа до конца сентября. Именно в это время созревают массовые урожаи на открытых полях под естественным солнечным светом.

Стоит ли покупать ранние арбузы

Покупать ранние арбузы можно, но следует быть готовым к определенным рискам. Чтобы ускорить созревание, производители могут использовать азотные удобрения, что иногда приводит к повышенному содержанию нитратов. Кроме того, скороспелые сорта, выведенные специально для ранней продажи, часто проигрывают классическим сортам во вкусе и текстуре мякоти.

Где безопаснее покупать арбузы и какие документы можно попросить у продавца

Место покупки играет ключевую роль в безопасности продукта. Официальные торговые точки соблюдают санитарные нормы, что значительно снижает риски для здоровья.

Какие документы должны быть у продавца

У легального продавца арбузов должен быть пакет документов на партию товара.

Медицинская книжка продавца, подтверждающая прохождение им медицинского осмотра.Ветеринарно-санитарное свидетельство (справка), выданное государственной лабораторией.Сертификат соответствия или декларация о соответствии, подтверждающие качество и безопасность продукции согласно техническим регламентам.

Почему нельзя покупать арбузы, лежащие на земле

Даже если торговая точка кажется официальной, арбузы никогда не должны лежать непосредственно на земле или асфальте.

Поверхность почвы или дороги загрязнена пылью, бактериями и яйцами паразитов. Через микротрещины в корке эти загрязнения могут проникнуть внутрь плода.Вес тяжелого арбуза, лежащего на твердой неровной поверхности, приводит к появлению "пролежней" - мягких пятен, которые являются воротами для гнилостных бактерий. Такой плод очень быстро портится.

Какие признаки должны насторожить покупателя

При виде следующих признаков от покупки лучше отказаться:

Что проверить Хороший признак Повод отказатьсяДокументы Есть документы на партию Отказываются показать документы и медкнижкуМесто торговли Навес, поддоны Земля, обочинаПлоды Целые Трещины, разрезанные арбузыХранение Чистое место Грязь, мусор

Можно ли определить нитраты по внешнему виду

Определить наличие нитратов в арбузе "на глаз" невозможно. Это распространенное заблуждение, которое может быть опасным. Внешний вид плода не дает стопроцентной гарантии его безопасности, однако некоторые признаки могут служить поводом для более тщательной проверки.

Какие признаки могут вызвать сомнения

Хотя эти признаки не являются прямым доказательством высокого содержания нитратов, их совокупность должна насторожить покупателя:

Слишком яркий и неестественный цвет мякоти. Она имеет интенсивно-красный цвет с легким фиолетовым оттенком.

Желтые или белые прожилки и волокна. В норме они должны быть белыми или слегка кремовыми.

Гладкий, глянцевый срез. У хорошего арбуза он должен быть "сахарным", искрящимся на свету крупинками.

Что говорят специалисты Роскачества и Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил.

При покупке арбузов и дынь следует выбирать только санкционированные места торговли. Такие места должны быть огорожены и находиться под навесом, а арбузы - храниться на специальных стеллажах, а не на земле. В конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Также важно, чтобы у продавца были все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

"При выборе арбуза стоит учитывать несколько факторов. Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький плод: лучше всего ориентироваться на средний размер. Также зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и имеет твердую блестящую корку", - говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве отмечают, что традиционные регионы выращивания арбузов в России - Волгоградская, Астраханская, Оренбургская области. Самый крупный урожай арбузов в России собирают в Астраханской области.

"Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешних повреждений, появившихся из-за трения или погрузки, не превышает одной восьмой части поверхности плода. Не стоит искать на поверхности следы от уколов или думать, что трещины - результат того, что в мякоть арбуза закачивали нитраты", - рассказали эксперты Роскачества.

Как правильно хранить целый и разрезанный арбуз

Правильное хранение арбуза - залог его свежести, вкуса и безопасности.

Как хранить целый плод

Целый, неповрежденный арбуз не требует особых условий до момента вскрытия.

Не мойте заранее. Не следует мыть арбуз перед тем, как убрать его на хранение. Влага на кожуре может способствовать развитию плесени и гнили.Выбирайте правильное место. Храните в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.Положение. Лучше всего положить арбуз на мягкую поверхность или подвесить в сетке, чтобы он ни с чем не соприкасался. Если кладете на полку, периодически переворачивайте его, чтобы избежать "пролежней".

Как хранить разрезанный арбуз

После того, как вы разрежете арбуз, он становится скоропортящимся продуктом.

Используйте пищевую пленку: плотно оберните ей срез или поместите половинку в герметичный контейнер.Срок хранения: употребить разрезанный арбуз рекомендуется в течение 24 часов.

Признаки испортившегося арбуза

Откажитесь от употребления арбуза, если вы заметили следующие признаки порчи:

На корке - появились мягкие, темные пятна, плесень или любые другие повреждения.Запах - исходит кислый, винный или забродивший запах вместо свежего, травянистого аромата.Мякоть - стала осклизлой, липкой на ощупь, изменила цвет на более тусклый.Вкус - появился привкус брожения или горечи.

Как выбрать арбуз в супермаркете, на рынке и на бахчевом развале: есть ли разница

У каждого формата торговли - супермаркета, рынка и специализированного бахчевого развала - свои особенности, влияющие на качество и безопасность продукта.

Супермаркет

Условия хранения: арбузы хранятся в закрытых помещениях с контролируемой температурой и влажностью, что защищает их от прямых солнечных лучей и осадков.Проверка документов: магазин обязан предоставить по требованию покупателя документы, подтверждающие происхождение и безопасность партии (сертификаты соответствия, декларации).Преимущества: удобство, возможность купить арбуз в любое время, наличие документации и гарантия того, что торговля ведется в разрешенном месте.

Рынок

Условия хранения: под навесами или прямо на открытых прилавках. Это подвергает арбузы перепадам температур и воздействию пыли.Проверка документов: продавцы на официальных рынках обычно имеют необходимые справки от ветеринарно-санитарной лаборатории и сертификаты качества.Преимущества: возможность лично пообщаться с продавцом, потрогать и осмотреть большое количество арбузов, а также часто - более низкая цена по сравнению с супермаркетом.

Бахчевой развал (специализированная точка)

Условия хранения: точки располагаются вдали от дорог, арбузы лежат на специальных настилах (не на земле), защищены тентами от солнца.Проверка документов: на легальных развалах всегда есть уголок потребителя со всеми необходимыми документами на партию.Преимущества: свежий продукт, привезенный напрямую с поля. Высокий уровень контроля со стороны проверяющих органов.

Как выбрать арбуз разных сортов

Астраханский. Это классический полосатый арбуз овальной формы. При выборе обратите внимание на четкость рисунка: полосы должны быть контрастными. Кожура плотная и толстая. Звук при постукивании - глухой, "полный".

Кримсон Свит. Популярный американский сорт. Отличается округлой формой и темной, почти черно-зеленой кожурой со светло-зелеными полосами. Мякоть ярко-красная, хрустящая и сладкая. Выбирать следует тяжелые плоды с сухим хвостиком.

Холодок. Поздний сорт, который отлично хранится. Плоды крупные, удлиненно-шаровидные. Кожура темно-зеленая, почти черная, без выраженного рисунка. Выбирайте твердые плоды без вмятин.

Огонек. Раннеспелый сорт с тонкой, темно-зеленой кожурой, которая кажется почти черной. Форма шаровидная, мякоть ярко-красная, нежная и сочная. Из-за тонкой корки плохо переносит транспортировку, поэтому чаще встречается в местах выращивания. Спелый плод имеет сухой усик и желтоватое пятно.

Бессемянные сорта. Отсутствие косточек не влияет на вкус. Такие арбузы часто чуть дороже. Их главное отличие - более тонкая и хрупкая кожура. Признаки зрелости те же: желтое пятно, сухой хвостик, гулкий звук.

Желтые арбузы. Могут иметь как привычную окраску, так и пятнистую. Внутри мякоть желтого цвета, по вкусу часто напоминает манго или тыкву. Выбираются по стандартным признакам: вес, сухая плодоножка и отсутствие повреждений.

Мини-арбузы. Часто имеют круглую форму и темную кожуру без полос. Они созревают быстрее своих крупных собратьев. Поскольку размер маленький, ориентируйтесь на тяжесть и звонкий, вибрирующий звук при похлопывании.

Полезные советы

Финальный чек-лист

Этот список поможет вам не упустить важные детали при выборе и хранении арбуза, чтобы насладиться его вкусом без риска для здоровья.

Перед покупкой

Выбрать официальную торговую точку. Отдавайте предпочтение супермаркетам, рынкам или специализированным бахчевым развалам. Избегайте покупки вдоль дорог, где плоды впитывают выхлопные газы.Проверить отсутствие трещин и повреждений. Осмотрите корку на предмет вмятин, порезов и мягких мест.Проверьте спелость арбуза по нескольким вышеупомянутым признакам.

После покупки

Не мыть арбуз заранее.Перед разрезанием тщательно вымыть корку.Использовать чистый нож.Сразу убрать остатки в холодильник.Не хранить разрезанный арбуз долго при комнатной температуре.

Когда арбуз лучше выбросить

Откажитесь от употребления арбуза, если вы заметили следующие признаки порчи:

появился кислый запах;мякоть стала липкой или осклизлой;появились пузырьки газа при нажатии или нарезке;изменилась структура мякоти.

Как выбрать сладкий арбуз за 30 секунд

Перед покупкой осмотрите корку, найдите яркое земляное пятно, оцените вес плода относительно размера, постучите по нему и убедитесь, что нет трещин, вмятин и следов гнили. Лучше выбирать арбузы только в оборудованных местах торговли.

Пять признаков, которые работают лучше всего:

насыщенно-желтый "бочок";контрастные полосы;тяжелый для своего размера плод;звонкий звук при постукивании;целая плотная корка.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать сладкий и спелый арбуз в магазине?

Корка должна быть целой, без трещин и мягких мест, с матовым (не глянцевым) блеском. Ищите яркое желтое или оранжевое "земляное пятно" (место соприкосновения с землей). Слишком светлое пятно может говорить о незрелости.

Когда начинается сезон российских арбузов?

Основной сезон отечественных арбузов приходится на конец августа и сентябрь. Арбузы, появляющиеся на прилавках значительно раньше, скорее всего, выращены с использованием стимуляторов роста и могут содержать повышенное количество нитратов.

Правда ли, что арбуз-"девочка" слаще арбуза-"мальчика"?

Это популярный миф. На самом деле все цветки арбуза - женские, они имеют маленькую "пуговку" под цветком. Сладость зависит от сорта, условий созревания и количества солнечных дней, а не от пола.

Можно ли определить нитраты по внешнему виду арбуза? Определить наличие нитратов "на глаз" практически невозможно. Желтые прожилки в мякоти или слишком яркий красный цвет иногда связывают с химикатами, но эти признаки не являются стопроцентной гарантией. Единственный надежный способ проверки - использование бытового нитрат-тестера. Поэтому главный способ обезопасить себя - покупать арбузы в проверенных местах и строго в разгар сезона.

Почему нельзя покупать разрезанный арбуз?

Нож продавца, поверхность стола и воздух могут занести на сладкую мякоть бактерии. Кроме того, мякоть быстро теряет витамины и вкусовые качества на открытом воздухе, а открытая часть плода впитывает пыль и выхлопные газы, если торговля ведется у дороги. Сколько хранится разрезанный арбуз в холодильнике? Разрезанный арбуз следует хранить только в холодильнике, накрытым пищевой пленкой или в закрытом контейнере. Срок хранения составляет не более 24 часов. По истечении этого времени мякоть начинает терять упругость, вкус портится, а риск размножения бактерий возрастает.

Нужно ли мыть арбуз перед разрезанием?

Да, обязательно. Даже если вы не собираетесь есть корку, нож перенесет все микробы с ее поверхности на съедобную мякоть.

Заключение

Самый безопасный период для покупки - конец августа и сентябрь, когда плоды созревают естественным путем без избыточного количества нитратов.Корка арбуза должна быть целой, яркой окраски и контрастными полосами. На поверхности должно быть ярко-желтое или оранжевое "земляное пятно" - место, которым плод лежал на земле. Белое пятно может указывать на незрелость.Выбирайте плод среднего размера, который кажется тяжелым для своего объема. Это говорит о его сочности и спелости. Слишком легкий арбуз может оказаться сухим внутри.При постукивании по корке звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким, напоминающим вибрацию. Если звук глухой - арбуз перезревший, если слишком звонкий - неспелый.Категорически избегайте плодов с трещинами, вмятинами, подгнившими местами или следами уколов. Через повреждения внутрь легко попадают бактерии.

Немаловажную роль играют условия, в которых вы приобретаете арбуз. Покупать следует только целые плоды в специально оборудованных местах торговли. Избегайте точек продажи вдоль оживленных трасс, так как кожура быстро впитывает выхлопные газы и тяжелые металлы.