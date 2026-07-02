Певец Николай Янченко трагически погиб после удара током в бассейне

Народный артист Украины, певец и композитор Николай Янченко на 67-м году жизни умер в бассейне в результате удара током. Об этом сообщил его друг Юрий Мельник.

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"Погиб народный артист Украины <...> Николай Александрович Янченко. <…> В бассейне, расположенном возле дома, в котором жил Коля с семьей, он получил смертельное поражение электрическим током", - написал Мельник в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Николай Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Винницкой области. Окончил Тульчинское культурно-образовательное училище по специальности "режиссер драматического коллектива". Активную творческую деятельность как автор и исполнитель собственных песен Янченко начал в 1990-х годах.