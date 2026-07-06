Почему население Японии вымирает

Каждый седьмой дом в этой стране стоит пустым. Пенсионеры работают наравне с молодежью, а правительство всерьез рассматривает роботов как решение демографической катастрофы. Подробнее об этой стране — в материале «Рамблера».

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Демографическая статистика

Япония давно и с большим отрывом возглавляет мировой рейтинг самых «пожилых» стран. По состоянию на 1 сентября 2025 года в стране живут 99 763 человека старше ста лет, и это число растет 55 лет подряд. В 1963 году их было всего 153. Среди столетних жителей 88 процентов — женщины.

Почти треть населения страны, около 36 миллионов человек, перешагнула отметку в 65 лет, сообщает Всемирный экономический форум. Каждый десятый японец старше 80. К 2060 году, по прогнозам Кабинета министров, доля пожилых достигнет 40 процентов населения.

Старение Японии произошло быстрее, чем в любой другой развитой стране. Доля людей старше 65 лет выросла с 7 до 14 процентов всего за 24 года, тогда как в Италии тот же процесс занял 61 год, в Швеции 85 лет, а во Франции 115 лет. По данным правительства на сентябрь 2025 года, этот показатель достиг рекордных 29,4 процента — больше, чем в любой другой стране с населением свыше 40 миллионов человек.

Почему японцы перестали рожать?

Десять лет подряд в Стране восходящего солнца наблюдается спад рождаемости. Еще в 2024 году коэффициент упал до исторического минимума — 1,15 ребенка на женщину при необходимых для воспроизводства 2,1. За год страна потеряла более 900 тысяч человек за счет превышения смертности над рождаемостью. В 2026 году коэффициент опустился до 1,14, побив рекорд снова. Всего родилось 671 236 детей.

Пик населения пришелся примерно на 2008 год — 128 миллионов человек. По прогнозам Национального института демографии IPSS, к 2050 году японцев останется около 104 миллионов, к 2070-му — порядка 87 миллионов.

Громкое чавканье и другие странные привычки японцев

Исследователи называют несколько причин. Экономическая стагнация вынуждает женщин работать, но корпоративная культура плохо приспособлена для совмещения карьеры и материнства. Патриархальные нормы при этом никуда не делись: распределение домашних обязанностей остается крайне неравномерным.

Тем временем молодые японцы откладывают браки и вовсе отказываются от них — явление настолько распространенное, что получило отдельные социологические термины. Их несколько основных:

晩婚化 (банконка) — откладывание брака, поздний брак.

非婚化 (хиконка) — отказ от брака вообще. Более радикальная форма того же явления.

草食系 (сосёку-кэй), «травоядные мужчины» — молодые мужчины, не проявляющие интереса к отношениям и браку. Термин придумала журналист Маки Фукасава в 2006 году.

パラサイトシングル (пэрасайто сингуру), «одиночки-паразиты» — взрослые, живущие с родителями и не стремящиеся к браку. Придуман социологом Масахиро Ямада.

Опустевшие дома

Одно из самых наглядных последствий старения — девять миллионов пустующих домов, называемых акия. Статистически, это каждый седьмой объект жилой недвижимости в стране. В 1993 году таких домов было вдвое меньше.

Хозяева умирают, их дети переезжают в большие города. Так как продать дома сложно, снести дорого, платить налоги за землю без строения выходит дороже, чем сохранять ветхое здание, наследники часто бросают дом. В итоге целые деревни в сельских префектурах постепенно превращаются в декорации с выбитыми окнами и заросшими садами.

Экономика под давлением

Демографический кризис переформатировал японский рынок труда. Как сообщает The Japan Times, к 2040 году страна может недосчитаться 11 миллионов работников. Уже сейчас почти половина японских компаний держится на сотрудниках старше 70 лет.

Государственные расходы на пенсии, медицину и уход за пожилыми в начале 1970-х составляли около шести процентов национального дохода, к середине 1990-х выросли до 17 процентов, а сегодня превышают 28 процентов. Государственный долг Японии при этом достигает 248 процентов ВВП.

Роботы вместо детей

Премьер-министр Фумио Кисида еще в 2023 году заявил, что Япония стоит на пороге вопроса о том, сможет ли она продолжать функционировать как общество. Сегодня правительство делает ставку на автоматизацию. Страна инвестирует в роботов-сиделок, способных помогать пожилым людям с бытовыми задачами, и в искусственный интеллект для замещения части рабочих мест в уходе за стариками.

Однако эксперты настроены скептически. Роботы пока слишком неловки и дороги для массового применения, а технологического решения проблемы нехватки миллионов живых работников не существует.

Иммиграция в Японии остается политически токсичной темой. Пожилые избиратели, которые определяют результаты выборов, в большинстве своем против массового притока иностранцев. Это создает патовую ситуацию: те, кто больше всего нуждается в уходе, одновременно блокируют главный инструмент для решения проблемы его нехватки.

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