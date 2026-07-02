Читательская активность студентов вузов получила оценку

Консорциум сетевых электронных библиотек (Консорциум СЭБ) обнародовал результаты ежегодного индекса читательской активности российских вузов за 2025/2026 учебный год. В исследовании приняли участие 278 университетов и институтов.

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В список высших учебных заведений с наиболее высоким индексом читательской активности вошли 11 вузов Дальневосточного федерального округа.

- Чтение учебной литературы - основа образовательного процесса и один из главных способов получения знаний в вузе, - указывает лидер Консорциума СЭБ Александр Никифоров. - Индекс СЭБ показывает, насколько активно в университетах и институтах, участвующих в проекте, используют контент из общего фонда. Мы наблюдаем устойчивый рост обращений к электронным библиотечным ресурсам консорциума. Студенты все чаще выбирают цифровой формат работы с учебной и научной литературой, что отражает общую тенденцию цифровизации образовательного процесса.

Индекс СЭБ представляет собой объективный показатель, отражающий реальный уровень вовлеченности студентов в работу с учебной и научной литературой в электронном виде. Он рассчитывается на основе количества выдач книг, глубины прочтения и активности каждого пользователя.

Лидером среди всех вузов, пользующихся электронным фондом учебной литературы, стал Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий (Новосибирск) с показателем 46,14. Самый высокий рейтинг среди дальневосточных высших учебных заведений - у Приморского государственного аграрно-технологического университета. Однако его цифры в три раза меньше, чем у занявшего первое место сибирского вуза.

- Читательская активность - важный показатель качества обучения и эффективности образовательного процесса. Очевидно: если студенты не работают с учебными материалами, о высоком уровне образования говорить не приходится, - уверен Александр Никифоров. - Улучшить свои показатели в индексе чтения можно как за счет большого числа вовлеченных студентов, так и благодаря небольшой, но активной группе пользователей. Идеально, когда таких студентов много и они читают активно. Но главное не в том, чтобы попасть в топ, - важно, что индекс отражает вовлеченность студентов в обучение и качество образовательного процесса.

Справка РГ

Консорциум сетевых электронных библиотек, созданный в 2020 году, объединяет 403 образовательные организации России, Беларуси и Казахстана. Проект предоставляет вузам платформу для обмена учебной и научной литературой, включая учебники, монографии, методические пособия и другие материалы.