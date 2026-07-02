Россиянам заявили о праве уйти с работы пораньше при одном условии

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что работник теоретически может уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Южалин уточнил, что у россиян есть право уйти с работы пораньше, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.
«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, тем самым сократив рабочий день», — напомнил юрист.