Россиянам заявили о праве уйти с работы пораньше при одном условии

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что работник теоретически может уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

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Южалин уточнил, что у россиян есть право уйти с работы пораньше, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.