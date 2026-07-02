Число закрытых аэропортов затронуло три федеральных округа РФ

Росавиация ввела временные ограничения на работу воздушных гаваней Нижнего Новгорода, Пскова, Ульяновска, Чебоксар и Ярославля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

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Аэропорты прекратили обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полётов. Другие подробности не приводятся. Пассажирам рекомендовано уточнять статус вылетов у авиаперевозчиков.

Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги и Тамбова. Таким образом, общее количество воздушных гаваней, где временно ограничена работа, достигло девяти.

Таким образом ограничения коснулись сразу трёх федеральных округов: Центрального, Северо-Западного и Приволжского.