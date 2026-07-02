2 июля: какой праздник отмечают в России и мире

2 июля в России отмечают День реки Лена. Спортивные журналисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Также в этот день принято поздравлять всех, кто верит в НЛО. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества приходятся на 2 июля, какие приметы связаны с этим днем и кто из звезд празднует день рождения.

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Праздники в России

День реки Лена

Лена — река в Восточной Сибири, которая образует крупнейшую дельту в Арктике. Длина реки вместе с дельтой составляет 4400 километров. Это самая крупная среди рек в России, чей бассейн целиком лежит в пределах страны.

Праздник в честь Лены установили в 2013 году с целью привлечь внимание к сохранению уникальных природных объектов реки и рассказать людям о возможностях экологического туризма в регионах, где протекает Лена.

Праздники в мире

Международный день спортивного журналиста

Праздник установили в 1994 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Дата 2 июля приурочена к годовщине основания ассоциации.

Спортивная журналистика возникла в 1800-х годах и в первую очередь была сосредоточена на элитных видах спорта — скачках и боксе. Когда газеты стали по карману массовому читателю, появились специальные репортеры, которые освещали исключительно спортивные события. Сейчас спортивные журналисты работают на радио, телевидении и в интернет-изданиях. Они освещают самые разные мероприятия — от городских соревнований до Олимпиады и чемпионатов мира.

Всемирный день НЛО

Второе название праздника — День уфолога. Он посвящен всем, кто пытается найти объяснение происшествиям с неопознанными летающими объектами. В настоящее время уфология не считается наукой, и ученые скептически относятся к тем, кто ею занимается.

Дата праздника приурочена к годовщине Розуэлльского инцидента — 2 июля 1947 года некий объект, похожий на диск, разбился неподалеку от города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США. По официальной версии, этот объект был зондом, но по миру разошлась легенда о том, что возле Розуэлла разбился корабль пришельцев.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 июля

День работников полиции в Азербайджане; День дипломатической службы в Казахстане; День принятия государственного герба Узбекистана; День сюрпризов.

Какой церковный праздник 2 июля

День памяти апостола Иуды Иаковлева, брата Господня

Иуда Иаковлев — Иисуса Христа и один из его 12 учеников. Считается, что он был сыном Иосифа Обручника от первой жены. Иуда с детства знал Иисуса и сначала не верил в его божественное происхождение, но затем принял его как Мессию.

После вознесения Христа на небо Иуда отправился проповедовать Евангелие. Сначала он распространял веру в Иудее и Галилее, затем в аравийских странах, Сирии и Месопотамии. Считается, что апостол дошел до Персии. Там он написал соборное послание, которое содержит учение о воплощении Христа, сути Святой Троицы, Ангелах и Страшном суде. Примерно в 80-м году в Армении святой принял мученичество — подобно Христу его распяли на кресте.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 июля

День памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея России; День памяти мученика Зосимы Аполлониадского; День памяти преподобного Иоанна Отшельника, Палестинского; День памяти преподобного Паисия Хилендарского; День памяти преподобного Варлаама Важского.

Приметы на 2 июля

В народном календаре 2 июля — День Зосимы Пчельника. По поведению пчел было принято определять погоду.

Пчелы все время сидят в улье — к дождю; Если пчелы в этот день злые и так и норовят ужалить — к засухе; В этот день ни в коем случае нельзя переедать, иначе можно навлечь проблемы с финансами; Если начать в этот день новое дело, в нем будет сопутствовать удача.

Кто родился 2 июля

Актер прославился благодаря ролям в сериалах «Участок», «Домашний арест», в фильмах «Брестская крепость», «Салют-7», «Бой с тенью». Всего в фильмографии Деревянко более 130 проектов. Кроме того, актер выступал в Московском театре Моссовета, Академическом театре молодежи, драматических театрах имени Пушкина и Станиславского.

Актриса Марго Робби родилась в 1990 году в Австралии. Среди самых известных ее работ — роли в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Однажды… в Голливуде», «Тоня против всех» и «Барби». В 2014 году Робби вместе с будущим мужем Томом Акерли основала продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment, которая активно привлекает к работе женщин-сценаристов и женщин-режиссеров.

Кто еще родился 2 июля

Линдси Лохан (40 лет) — американская актриса; Пьер Карден (1922–2020) — французский модельер; Диана Гурцкая (48 лет) — российская певица; Елка (44 года) — российская певица; Алена Водонаева (44 года) — российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2».