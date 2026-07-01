В чем ошиблись те, кто лечил от рака Александру Яковлеву

В 1990-х звезда советского кино Александра Яковлева перестала сниматься. Исполнительница главных ролей в "Экипаже" и "Чародеях" решила полностью изменить свою жизнь и занялась политикой. А потом у Яковлевой обнаружили смертельно болезнь. Сложись все иначе, 2 июля Александра Евгеньевна отметила бы 69-й день рождения.

© ТВ Центр

Уроженка Калининграда, выпускница Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Александра Яковлева за свою артистическую карьеру не успела сыграть и 40 ролей. Однако эффектной блондинке повезло быть приглашенной в фильмы, которые имели большой успех у зрителя.

Когда в 1990-е отечественный кинематограф пришел в упадок, Яковлева тоже пострадала. Александре оказалось не на что даже похоронить любимую бабушку, которая, собственно, и воспитывала будущую звезду.

"После смерти моих родителей в автокатастрофе", — поясняла та в интервью.

Решительная артистка обратилась к мэру родного Калининграда. Получила не только помощь, но и должность вице-мэра и председателя комитета по вопросам культуры и туризма.

Поначалу паниковала: "Актриса в мэрии?" Однако справилась. Позже пошла учиться по направлению "государственное и муниципальное управление". Занимала солидные посты в столичных аэропортах и системе РЖД. Изредка появлялась на экранах в документальных фильмах, посвященных советскому кино. По старой памяти сыграла в ремейке "Экипажа" в 2016-м. Пройдет еще три года, и об Александре Евгеньевне вновь заговорят.

В 2019-м Яковлева публично призналась, что у нее обнаружили злокачественную опухоль молочной железы в последней стадии.

"Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Оказывается, это все безболезненно происходило много лет. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", – делилась Александра.

Метастазы добрались до головного мозга. Врачи давали ей всего несколько месяцев жизни. Они ошиблись. Решив лечиться, Яковлева продержалась больше четырех лет. Прошла через операцию, 20 курсов химиотерапии, осталась без волос и все равно умудрялась держаться. Хотя временами давала слабину и горько плакала от боли и усталости.

"Врачи, конечно, были в шоке. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла", – рассказывала Яковлева. Она мечтала снять собственный фильм.

Актриса долго не рассказывала взрослым детям о своей болезни. Переживала.

"Не желала их беспокоить. У детей свои жизни, причем довольно сложные", — говорила Яковлева.

Дочь Елизавета и сын Кондратий узнали обо всем случайно и поддерживали маму до последнего дня.

После того как состояние Яковлевой удалось стабилизировать, она старалась не думать о смерти. И все же нет-нет да говорила: "Меня пугают эти жуткие гробы, которые выносят из Дома актера. Я не хотела бы, чтобы со мной было так же".

Александра Евгеньевна умерла 1 апреля 2022-го. Ее оплакивали и родственники, и коллеги, и сослуживцы. Прощание с Александрой Яковлевой прошло в Санкт-Петербурге, после чего состоялась кремация. Похоронена актриса в родном Калининграде. Рядом с бабушкой, которая никогда не сомневалась: ее Сашеньку ждет яркая судьба.