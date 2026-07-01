Россиянам рассказали, как купить качественный бензин

Российские автомобилисты нередко сталкиваются с очень болезненной проблемой — после заправки выясняется, что бензин оказался некачественным. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в понедельник, 1 июля, что сейчас внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, бензин есть. Однако, уточнил он, на некоторых заправках все еще может быть дефицит из-за изменения логистики.

По мнению журналистов, автовладельцам в период кризиса, да в любое другое время, следует отдавать предпочтение крупным сетевым АЗС с хорошей репутацией.

Публицисты пояснили, что к дальним поездкам необходимо готовиться особенно тщательно. В частности, будет полезным изучить отзывы о заправках.

На незнакомых АЗС, качество бензина на которых неизвестно, нужно просить документы, подтверждающие качество топливо. Кроме того, следует в обязательном порядке сохранять чеки.

Ранее автоэксперты сообщили, что некачественное топливо может производиться на небольших нелегальных предприятиях или изготавливаться путем смешивания различных компонентов без соблюдения технологических требований.

Затем такой бензин попадает в продажу через недобросовестных посредников или небольшие независимые АЗС.

Аналитики подчеркнули, что особую проблему представляют перекупщики, стремящиеся заработать на разнице цен и дефиците топлива в ряде регионов. В периоды повышенного спроса они могут массово скупать бензин для последующей перепродажи по более высокой стоимости.

Подобные схемы создают искусственный ажиотаж и осложняют ситуацию для обычных автомобилистов, констатировали специалисты.

По их оценке, ущерб от использования некачественного бензина может многократно превышать мнимую экономию при покупке дешевого топлива. Замена свечей зажигания, топливного насоса, форсунок или ремонт двигателя обходятся очень дорого, больно бьют по бюджету.