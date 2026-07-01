Фотовыставка РГО и «Аэроэкспресса» о красоте России привлекла 180 тысяч посетителей

Фотовыставка «Россия с высоты птичьего полета» привлекла внимание москвичей — на кадры достопримечательностей, снятых с необычного ракурса, пришли полюбоваться 180 тысяч посетителей, пишет пресс-служба Русского географического общества.

© пресс-служба компании «Аэроэкспресс»

В РГО уточнили, что выставка открылась в терминале «Аэроэкспресса» в аэропорту Домодедово 11 июня, в преддверии Дня России, и продлилась до 30 июня включительно, на ней были представлены работы участников фотоконкурса «Самая красивая страна».

Экспозиция из 15 фотографий из самых разных уголков России, от Москвы до Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатского края, показала многообразие ландшафтов страны, уникальных пейзажей и памятников архитектуры.

Съемка с высоты позволила посетителям выставки по-новому взглянуть на волгоградский монумент «Родина-мать зовет!», Саяно-Шушенскую ГЭС, кратер камчатского вулкана Горелый и другие знаковые места.

Татьяна Писарева, директор Департамента информационного и медиаобеспечения РГО, отметила, что за 12 лет проведения фотоконкурса «Самая красивая страна» общество собрало свыше 841 тыс. работ, снятых любителями и опытными фотографами в самых разных уголках России.

«Мы благодарны «Аэроэкспрессу» за внимание к конкурсу. Надеемся, увидев эти кадры, пассажиры Домодедова заинтересовались неизведанными местами и выбрали следующий пункт назначения. Продолжаем открывать Россию заново вместе», — заявила Писарева.

Руководитель пресс-службы компании «Аэроэкспресс» Вера Агафонова заметила, что совместный с РГО проект показал — пассажиры ценят содержательный досуг в пути. Она добавила, что путешественники внимательно рассматривали снимки, задавали вопросы сотрудникам, фотографировались на фоне выставки.

«Это значит, что даже в суете аэропорта люди готовы замечать и наслаждаться красотой своей страны», — пояснила глава пресс-службы.

Агафонова сообщила также, что компания намерена распространить практику просветительских проектов и на другие площадки «Аэроэкспресса».

В РГО резюмировали, что выставка положила начало сотрудничеству «Аэроэкспресса» и Русского географического общества, целью совместной работы в дальнейшем станет популяризация знаний о природном и культурном многообразии России, результатов научных исследований и истории географических открытий.