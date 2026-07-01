Опубликовано пророчество Жириновского о топливном кризисе

Известный российский политик Владимир Жириновский (25 апреля 1946 — 6 апреля 2022) предсказал много лет назад топливный кризис в России, пишет Telegram-канал «Пул N3».

По словам основателя ЛДПР, машина — это большая обуза и проблема. Автомобиль могут угнать, сжечь, владение им сопряжено с рисками.

Жириновский отметил, что транспортное средство также требует значительных расходов: «бензин дорогой, ремонт, страховка, стоянка».

Политик выразил недоумение тем, зачем люди создают себе такую проблему, «обузу делают». Он добавил, что и на работу и с работы спокойно и тихо можно добраться трамваем.

По его мнению, машину покупают те, кто ненавидит своих жен, желает избавиться от них и, с тем, чтобы хотя бы на время побыть без супруги, идут в гараж, едут в ГАИ, на заправку.

«Если жену очень любит — никогда в этой семье не будет машины», — подчеркнул Жириновский.

Что Владимир Жириновский говорил о судьбе мира в 2026 году

Напомним, что, по мнению бывших помощников основателя ЛДПР, секрет сбывшихся предсказаний Владимира Вольфовича кроется в аналитическом складе его ума и уникальной начитанности.

Ранее появилось пророчество Жириновского о возможном ядерном конфликте между Индией и Пакистаном, в ходе которого «погибнут 200 миллионов человек, не меньше».