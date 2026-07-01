Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии на фоне продолжающегося лечения онкологии. Подробнее об этом она рассказала в интервью для китайского портала «Гуаньча».

По словам журналистки, она совмещает работу и лечение, а также ухаживает за детьми.

— Лечусь. Я делаю все, что говорят врачи. Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети. Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Я не имею права, — ответила журналистка.

В то же время Симоньян сказала, что не считает себя счастливой после смерти мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Однако, по ее словам, она «полна сил», за что благодарна Богу.

До этого главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.

Ранее Симоньян рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она уточнила, что об этом стало известно в тот период, когда ее муж Тигран Кеосаян находился в коме.