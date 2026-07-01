В России впервые отменили дипломные работы из-за ИИ

Сочинский филиал РУДН впервые в России отказался от дипломных работ для бакалавров из-за ИИ. Об этом сообщает Life.

Изменение коснется студентов, которые поступили с 2024 года. Как объяснили в РУДН, это решение было принято из-за нейросетей. ИИ-модели, по словам представителей университета, способны быстро анализировать судебную практику и легко составляют юридические тексты. Из-за этого традиционные дипломные работы, по мнению руководства РУДН, больше не выполняют свою функцию — теперь они не позволяют оценить реальный уровень подготовки выпускников.

Директор филиала Александр Петенко добавил, что теперь выпускников будут проверять на способность принимать профессиональные решения в современных реалиях.

«Теперь задача заключается не в том, чтобы написать текст, а в том, чтобы показать способность мыслить как юрист и принимать профессиональные решения в условиях современной цифровой среды», — рассказал он.

К этому присоединилась исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева. По ее словам, теперь написание объемных работ студентами будет заменено на демонстрацию практических навыков. При этом, в РУДН также подчеркнули, что это изменение не сделает требования к студентам мягче, но изменит форму проверки.

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