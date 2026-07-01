Rambler&Co рассказал о балансе автоматизации и ценностного подхода в медиа

В эпоху ИИ внимание к потребностям человека становится ключевым конкурентным преимуществом бренда

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1 июля 2026 года исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова приняла участие в сессии «Бренд в эпоху генеративного шума: как сохранить индивидуальность» конференции по нейросетям «ИИ-конфа». Мероприятие прошло в павильоне «Бизнес. Техноград» на ВДНХ.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что искусственный интеллект стал неотъемлемым помощником в производстве контента, однако полная замена человека нейросетью ведет к потере уникального голоса бренда. Ключевая задача медиаменеджеров сегодня – найти тонкую грань, где алгоритмы берут на себя рутину, а авторская редактура, экспертное мнение и эмоциональный интеллект остаются за человеком. Именно понимание культурного кода и способность уловить невысказанный запрос аудитории превращают рядовую статью в материал, которому доверяют. В противном случае контент становится безликим, а бренд растворяется в «генеративном шуме», заполняющим информационное пространство.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Сейчас сильно меняется сам пользователь, его восприятие, и, как следствие, стратегия коммуникаций и маркетинга. В ее основе должны лежать интересы и ценности человека. В эпоху нейросетей читатель спрашивает о качестве товара или услуги в режиме реального времени у искусственного интеллекта, поэтому будущее брендов – в вопросно-ответной логике, а не в монологе. Мы в “Рамблере” уже переводим часть сценариев в формат чат-бота, чтобы оперативно давать человеку только полезную информацию и освобождать время для жизни».

Спикер также отметила, что важно использовать ИИ не только для индивидуальных потребностей, а внедрять его в производство и профессиональную деятельность. Например, редакция портала активно применяет нейросети для оптимизации рутинных рабочих процессов, оставив время сотрудников на творчество и более детальную проработку задач. Благодаря этому производительность в компании увеличилась в два раза.

В мероприятии также приняли участие операционный директор Performance-агентства HunterMob Татьяна Летяго, директор по продукту книжного сервиса «КИОН Строки» Ярослав Тарнопольский, директор по внутренним коммуникациям и службы бренда АФК «Система» Антон Степанов, партнер российской ассоциации франчайзинга, директор по маркетингу NOOSIS Лана Баду, руководитель редакционных спецпроектов в бизнес-медиа «Инк» Дарья Голикова. Модератором встречи выступила директор по маркетингу компании «Вертикаль» Ирина Косарева.

«ИИ-конфа» – практическая конференция по искусственному интеллекту: кейсы, лайфхаки и опыт специалистов по нейросетям, которые используют их для решения конкретных задач каждый день.