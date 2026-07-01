Черногория открыла визовые центры в России

Компания VFS Global сообщила об открытии визовых центров Черногории в восьми городах России: Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. На данный момент между Россией и Черногорией действует безвизовый режим, если пребывание в стране длится не более 30 дней.

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Таким образом, подать на визу могут граждане России, если запланированная поездка превышает 30-дневный срок. После оформления визы в Черногории можно будет находиться до 90 дней. VFS Global рекомендует заранее ознакомиться с актуальными визовыми требованиями, перечнем необходимых документов и правилами подачи заявления.

Также подать документы на визу могут граждане третьих стран, проживающие в России. В их числе — граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также ряда стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, для которых визовый режим с Черногорией сохраняется. Полный список таких государств определяет правительство Черногории.