«Что-то тут не так»: в Сети обсуждают трагедию, случившуюся со звездой «Бригады»

Друг Высоковского дал комментарий о случившемся. Он, как и многие пользователи Сети, считает, что в этой истории немало странного.

Супруга 62-летнего актера Александра Высоковского вышла с тревожными новостями. Она сообщила, что ее муж пропал 30 июня при странных обстоятельствах во время рыбалки. По предварительным данным, тело звезды «Бригады» обнаружили в Оке. Об этом сообщает «112». Однако пока официальных подтверждений от семьи актера не было.

Тревожные новости прокомментировал друг Высоковского Александр Загрудный.

«С сыном ушел, сын вернулся, а он — нет. Было где‑то полвторого ночи. Мне сообщила его супруга. Он живет в городе Пущино, прямо на Оке, он там часто рыбачил, а в этот раз — непонятная ситуация», — сказал мужчина в разговоре с Super.

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Известно, что во время рыбалки Александр ушел подальше от сына и больше не возвращался. 17-летний юноша пытался найти отца, однако в конце концов ушел домой. Он рассказал о случившемся матери. Та забила тревогу и начала активные поиски с привлечением спасателей.

Пользователи Сети солидарны с другом актера — по их мнению, в этой истории что-то нечисто.