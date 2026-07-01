Симоньян сообщила о регулярных угрозах в свой адрес

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что, несмотря на действующие персональные санкции, постоянные угрозы и попытки покушений, продолжает публичную деятельность.

Медиаменеджер призналась в интервью программе "Расширяя горизонты" на портале "Гуаньча", что первоначально пыталась скрыть от матери информацию о первом покушении, чтобы не причинять беспокойства, однако позднее она все равно узнала о случившемся.

"Я подумала, что если мою дочь убьют за защиту своей Родины, я буду гордиться тем, что моя дочь пала как герой своей страны", - привела Симоньян слова матери, отметив, что такая реакция близкого человека потрясла ее до глубины души.

По ее словам, угрозы поступают на постоянной основе. "На меня было три покушения. Сейчас одно из дел находится в суде, арестованы те, кто планировал мое убийство. Таков этот мир. Я начинала как военный корреспондент, и это для меня не в новинку. На войне как на войне. Эта профессия связана с повышенным риском для жизни, и это мне привычно", - заключила она.