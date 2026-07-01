Миссия «AdIndex Сити» 2026 выполнена: как индустрия искала новые ориентиры

26 июня в Москве прошла конференция «AdIndex Сити». Более 2700 представителей брендов, агентств, медиа и технологических компаний собрались, чтобы вместе найти ответы на главные вопросы рекламного рынка. В этом году конференция прошла под темой «Звездный путь: Рекламный Вояджер» — символом индустрии, которая продолжает движение вперед, несмотря на турбулентность и новые технологии. Портал «Рамблер» стал официальным медиапартнером конференции.

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Деловая программа: дискуссии и инсайты

Восемь тематических потоков объединили более 250 спикеров. В центре внимания конференции — искусственный интеллект, рекламные технологии, новые модели потребления контента, борьба за внимание аудитории, эффективность маркетинга, развитие данных и аналитики, а также будущее медиарынка.

Главной дискуссией дня стала пленарная сессия «Новая рекламная нормальность: кто и как формирует правила рынка».

Президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров отметил, что нынешняя экономическая ситуация отличается от предыдущих кризисов. Если раньше рынок развивался по синусоиде, то сегодня многие компании находятся в состоянии затяжной рецессии. При этом, по его мнению, маркетинг остается инвестицией, а не расходом, поэтому задумываться о продвижении продукта необходимо еще на этапе создания бизнеса.

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Также эксперт уделил внимание развитию искусственного интеллекта. По его словам, индустрия постепенно переходит от эпохи программного обеспечения к эпохе ИИ, который развивается значительно быстрее традиционных цифровых продуктов.

О трансформации потребительского поведения рассказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы». По его словам, современным брендам важно ориентироваться не только на интересы пользователей, но и на жизненные события, которые становятся триггером для новых покупок. Появление домашнего питомца, переезд или продажа автомобиля могут точнее сигнализировать о будущих потребностях человека, чем классические поведенческие данные. Именно развитие таргетинга на основе жизненных событий станет одним из ключевых направлений развития рекламной платформы «Авито».

О необходимости менять подход к медиапланированию говорил генеральный директор Mediasystem Олег Темботов. Рынок требует отказаться от долгосрочных стратегических моделей в пользу тактической гибкости. При этом краткосрочные промоактивности далеко не всегда оказываются эффективнее последовательного брендбилдинга — при правильной частоте коммуникации именно он способен обеспечить лучший результат.

Татьяна Ковалевская, коммерческий директор T2 AdTech, обратила внимание на изменение структуры медиапотребления. Пользователи все чаще взаимодействуют не с традиционными медиа, а с персонализированными алгоритмическими лентами. Сегодня основную долю внимания аудитории занимают социальные сети и мессенджеры, видеосервисы, маркетплейсы и финансовые приложения. Именно алгоритмы становятся главным посредником между человеком и цифровой средой, а искусственный интеллект — основой персонализированного пользовательского опыта, отметила эксперт.

Член правления, коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов отметил, что российский рекламный рынок по объему уже сопоставим с южнокорейским: 981 млрд рублей в России и 994 млрд рублей в Корее. Также у них высокий уровень интернет-проникновения: 92 против 94,5%.

Одной из главных проблем эксперт назвал перегрев рекламных платформ, когда спрос со стороны рекламодателей превышает доступный объем качественной аудитории. В таких условиях брендам необходимо активнее экспериментировать с форматами коммуникации и искать новые точки контакта с пользователями.

Директор по работе с агентствами и партнерами рекламной сети «Яндекс» Виктория Кинаш отметила, что сегодня алгоритмы искусственного интеллекта отвечают пользователю менее чем за 4 секунды, а в перспективе практически вся реклама будет управляться автоматически. При этом главным конкурентным преимуществом останется способность человека использовать ИИ эффективнее других.

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На протяжении всего дня участники говорили о том, какие стратегии работают на новых цифровых платформах, как брендам взаимодействовать с алгоритмами, какие форматы контента сегодня оказываются наиболее востребованными и почему одни коммуникации становятся частью культуры, а другие проходят незамеченными. Также обсудили работу с инфлюенсерами, феномен вирусности, культуру отмены и поиск баланса между смелой коммуникацией и репутационными рисками. Спикеры делились практическими кейсами, обсуждали изменения потребительского поведения и искали ответы на вопросы, которые уже сегодня определяют развитие рекламной индустрии.

Все итоги и контент

Уже сейчас по ссылке доступны фотографии, презентации спикеров и другие материалы конференции. В ближайшее время спецпроект продолжит пополняться новым контентом — следите за обновлениями в телеграм-канале «AdIndex Сити» и на сайте.

Премия «Высокая Технология»

Завершился «AdIndex Сити» церемонией вручения первой отраслевой премии «Высокая Технология», отметившей лучшие технологические решения рекламного рынка. Главную награду, Гран-при в номинации «Платформа года», получила МТС Ads.

Полный список лауреатов первой премии «Высокая Технология» опубликован в спецпроекте AdIndex.

До встречи на конференции «AdIndex Сити» в следующем году!