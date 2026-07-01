Легенда прощается со сценой: объявлена дата последнего показа мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Легенда прощается со сценой: 6 сентября — последний спектакль мюзикла, ставшего культовым. Четыре года, более 800 показов, 1 500 000 зрителей — абсолютный рекорд России.

© Пресс-служба «Бродвей Москва», фотограф Юлия Губина

Театральная компания «Бродвей Москва» объявила дату окончания проката самого популярного и любимого народного мюзикла, созданного в партнерстве с «Яндекс Афишей» и Ticketland. Последний показ «Ничего не бойся, я с тобой» состоится на сцене Театра МДМ 6 сентября 2026 года.

В 2022 году никто не предполагал, что этому спектаклю суждено войти в историю российского театра. Ленинград восьмидесятых, песни бит-квартета «Секрет», история о любви и смелости быть собой — и вдруг выяснилось, что именно этого люди ждали. Не просто спектакля, а возможности на несколько часов перенестись в счастливое время и забыть об окружающих неприятностях. Зрители возвращались снова и снова: приводили детей, родителей, друзей, а потом писали письма с просьбой возобновить прокат. И когда в начале 2026 года «Ничего не бойся» ненадолго вернулся на сцену, зал снова был полон — каждый вечер.

27 июня мюзикл сыграли в 800-й раз. За этой цифрой — многолетний ежедневный труд сотен талантливых профессионалов, включая лучших мюзикловых артистов, восемь раз в неделю выходящих на сцену Театра МДМ. Десятки перемен ярких декораций, мгновенные переодевания за кулисами, виртуозные танцы, зрелищный «золотой номер» и, конечно, полет троллейбуса в питерском небе, усеянном звездами, и финальная песня с сотнями фонариков зрителей в зале. «Все это и есть любовь!» — как поётся в одной из песен «Секрета».

«Осенью мы прощаемся с мюзиклом, который стал частью истории. Любой большой успешный проект однажды должен красиво завершиться, чтобы уступить место новому», — Дмитрий Богачёв, продюсер, глава компании «Бродвей Москва».

До финального занавеса — чуть больше двух месяцев: это последний шанс увидеть легендарный спектакль. А уже 6 ноября на сцене Театра МДМ состоится главная премьера года: «Всё будет Челентано!». Яркая авантюрная романтическая комедия с хитами из репертуара Тото Кутуньо, Джо Дассена, Адриано Челентано и Мирей Матье — музыка, которую невозможно не петь, и счастье, которое хочется унести с собой.

Билеты на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» доступны на официальном сайте мюзикла, а также на сайтах Ticketland и «Яндекс Афиши».