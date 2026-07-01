Театр обвинил актрису Галину Беляеву в систематических прогулах и лишил зарплаты

Знаменитая актриса, звезда фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Галина Беляева оказалась в центре скандала. У артистки разборки с Театром им.Маяковского.

Как утверждает руководство театра, Галина Беляева на протяжении почти года регулярно отсутствовала на репетициях и брала больничные, из‑за чего лишилась 135 тысяч рублей. Эту сумму вычли из ее зарплаты. Вдобавок артистка получила выговор.

Говорят, конфликт начался еще в прошлом году. Тогда руководство театра убрало из репертуара спектакль "Семейный альбом", в котором была задействована Галина Беляева. Свое решение администрация объяснила невысокой художественной ценностью постановки. Актриса же была не согласна, считая вердикт необоснованным.

Супруг Беляевой высказал свое мнение. Он считает, что причина напряженности вовсе не в прогулах актрисы. Дело в том, что Беляева вместе с коллегами обращалась с письмом к городской администрации и жаловалась на тревожное состояние здания театра — проблемы с электропроводкой, системой пожаротушения и коммуникациями.

После этого, как утверждает супруг Беляевой, в прессе начали появляться материалы, направленные против артистки. К тому же Галина Беляева действительно долго болела, а когда вернулась, руководство требовало от нее немедленного выхода на сцену.

В результате актриса подала иск, в котором потребовала вернуть недополученную зарплату и еще сверху 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, передает Mash.

Интересно, что художественный руководитель Егор Перегудов прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что Галине Беляевой неоднократно предлагали роли в других спектаклях. Но из‑за систематических пропусков ее в итоге исключили из состава исполнителей. Причем это решение, подчеркнул Перегудов, никак не связано с жалобами на состояние театра.