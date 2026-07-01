ЧС в Крыму сегодня: новые атаки, ограничения на воду и отключения света

В ночь на 1 июля в Республике Крым и Севастополе вводился режим повышенной готовности в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов. Первое предупреждение от Главного управления МЧС поступило в 22:23, повторное — в 02:11 по московскому времени. Ведомство информировало о задействовании сил противовоздушной обороны над территорией полуострова и призывало граждан сохранять спокойствие. Что еще известно о ситуации в Крыму, рассказывает aif.ru.

Сигнал об отбое опасности прозвучал в 05:23, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным мониторингового канала «Радар Крым», режим угрозы БПЛА распространялся на десятки населенных пунктов, включая Раздольное, Саки, Евпаторию, Бахчисарай, Феодосию, Керчь, а также районы Авиогородка, ГРЭС и нескольких теплоэлектростанций. В Севастополе предупреждение касалось зон Парка Победы и акваторий бухт — Севастопольской, Стрелецкой, Омеги и Карантинной. Отмечались случаи фиксации реактивных дронов.

Ограничения электроснабжения

Накануне, 30 июня, в Севастополе и ряде муниципальных образований Крыма были введены временные графики отключения электричества. Власти пояснили, что данная мера направлена на предотвращение перегрузок в энергосистеме и поддержание ее стабильной работы в условиях внешнего воздействия.

На объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате ударов, продолжаются восстановительные работы. В каждом муниципалитете созданы дополнительные бригады из числа муниципальных служащих для организации справедливого распределения электроэнергии. В правительстве региона заявили, что рассчитывают стабилизировать ситуацию в течение нескольких дней.

Продажа на АЗС

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что в ближайшее время часть автозаправочных станций полуострова перейдет к свободной реализации горючего. По итогам переговоров с крупными операторами нефтепродуктового рынка удалось согласовать объемы, предназначенные для населения.

Ситуация со сжиженным газом

В Минтопэнерго Крыма разъяснили порядок отпуска сжиженного газа населению. В первую очередь ресурс направляется льготным категориям граждан. При отсутствии централизованного газоснабжения одному домохозяйству выдается не более одного баллона. Остальные заявки обрабатываются по факту поступления новых партий.

Общественный транспорт

Региональные власти подтвердили, что городской и междугородний общественный транспорт полностью обеспечен топливом и обязан следовать утвержденным маршрутам без изменений. При этом в правительство поступают жалобы от граждан на сбои в движении автобусов и троллейбусов в отдельных районах. Чиновники пообещали решать каждый такой случай в индивидуальном порядке.

Водоснабжение ограничено в Феодосии и ряде сел

С 1 июля в Крыму введены ограничения подачи воды в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях. Как сообщило ГУП РК «Вода Крым», перебои затронули жителей сел Пятихатка, Менделеево, Ровное и Молочное из-за аварии на объектах «Крымэнерго». Кроме того, без водоснабжения временно остались некоторые улицы Феодосии — Симферопольское шоссе, Габрусева, Аф. Никитина, Анюнаса (частично), Дорожная и 2-я Полевая. Ремонтные бригады рассчитывают завершить работы ориентировочно к 12:00.

Аномальная жара и противопожарный режим

На полуострове сохраняется экстремально высокая температура воздуха. С 24 июня действует противопожарный режим, а с 1 июля введен запрет на посещение лесных массивов. Соответствующий приказ издало Министерство экологии Крыма. Исключение сделано для специально оборудованных зон отдыха. Ограничения касаются также въезда транспортных средств и проведения определенных видов работ в лесах.

Крупные пожары в Севастополе

В Севастополе уже вторые сутки продолжают бороться с масштабными лесными возгораниями, которые стали крупнейшими в регионе за последние годы. Причиной названо падение обломков сбитых украинских беспилотников. Общая площадь, охваченная огнем, достигла 28 гектаров. К тушению привлечены более 160 спасателей и 20 единиц спецтехники.