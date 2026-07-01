Познер отреагировал на слухи о возвращении на российское телевидение

Повтор 29 июня программы «Познер» в эфире Первого канала спровоцировал немало слухов о возможном возвращении журналиста на российское телевидение. Состоялся показ старого интервью со сценаристом, драматургом, режиссером, художником и скульптором Резо Габриадзе.

Сам Владимир Познер признался «Абзацу», что не знает, почему Первый канал решил повторить этот эфир. При этом, ни о каком его возвращении речи нет.

«Мне позвонили знакомые и спросили, не означает ли реклама этого интервью, что я возвращаюсь на Первый канал. Я им сказал, что нет, не означает. С канала мне никто не звонил и ничего не говорил», — уточнил журналист.

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