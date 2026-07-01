Сенаторы рассказали о вкладе своих предков в победу в войне

В Ярославле, который стал очередной точкой маршрута «Поезда Памяти», участников проекта сопровождали сенатор от Ярославской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина и член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Надежда Ильина. В ходе общения со школьниками парламентарии поделились историями об участии своих близких в Великой отечественной войне.

«К сожалению короткая история. Мой прадед был призван из Кемерово. 22 августа он сел в поезд и отправился в составе Кузбасско-Псковской дивизии воевать. И в ноябре он уже пропал без вести. Поэтому я сейчас прилагаю все усилия через поисковые отряды, ребята в Кузбассе тоже активно занимаются этой деятельностью, я обратилась к ним, чтобы помогли найти прадеда», — поделилась своей семейной историей Надежда Ильина.

Также она рассказала о том, как ее прабабушку с тремя детьми из Смоленской области угнали в концлагерь. Им пришлось много трудится, было очень тяжело.

«Одна история заставляет испытывать гордость за то, что во мне течет ее кровь. Был случай, когда не на ее детей надзирающий фашист замахнулся штыком. У бабушки на плече было полотенце, и она ударила им надзирателя. Понимаете, что могло бы быть? Но история разрешилась благополучно», — рассказала сенатор.

Своей семейной историей, связанной с Великой отечественной войной, также поделилась и Наталия Косихина.

«Мои деды трудились в тылу. Дедушка Саша у меня был сварщиком, а дед Иван Дмитриевич руководил пожарной охраной в городе Данилов. А по линии моего супруга деды воевали и погибли именно в Сталинградской битве в начале сражения. Это наша память, мы ее знаем, уважаем, любим и храним», — вспомнила сенатор.

Также Наталия Косихина рассказала о своем соотечественнике, дружбой с которым она очень гордится.

«Мне очень посчастливилось: я дружу с нашим ярославцем Кемер Михаилом Николаевичем, которому в этом году исполнилось 103 года. Он участник Сталинградской битвы, участвовал в операции "Багратион"», — рассказала Наталия Косихина.

По ее словам, этого необыкновенного человека в Ярославской области знают все.

«Он в свой мудрый возраст на сегодняшний день, почти каждую неделю проводит по две встречи с молодежью. Он у нас путешествует, пишет книги, стихи. Это мой учитель, мой друг, и я ему помогаю издавать книги. И мне было очень удивительно, что все стихи в его сборниках про любовь. И когда я их читала мне показалось, что их написал молодой парень, который любит жизнь, любит людей, влюблен во все. Такая необыкновенная красота души», — отметила сенатор.

Ярославль впервые стал частью маршрута «Поезда Памяти». В этом году столица Золотого кольца стала уже восьмым городом, который посетили участники проекта. Ранее организаторы анонсировали, что в этом году участники проекта посетят 13 городов в России и Белоруссии.