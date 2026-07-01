Десятки туристов из РФ сообщили о заражении гонконгским гриппом на Бали

Десятки российских туристов и релокантов сообщили о заражении гонконгским гриппом на Бали. По словам заболевших, они переносят вирус даже тяжелее COVID-19. Об этом в среду, 1 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

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При этом сначала болезнь похожа на обычную простуду. Однако уже через несколько часов после первых симптомов появляются сильная головная боль, высокая температура, ломота во всем теле и изнуряющий кашель.

— У некоторых к этим симптомам добавляются тошнота и рвота. Обычно к седьмому дню температура спадает, но слабость и сильные головные боли могут сохраняться еще несколько недель, — передает Telegram-канал.

Министерство здравоохранения РФ утвердило стандарт оказания медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения теперь составит девять дней. Что изменит документ и окажет ли нововведение положительное влияние на оказание медпомощи — в материале «Вечерней Москвы».

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