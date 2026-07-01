Стало известно, сколько зарабатывает Блиновская в колонии

Блогер Елена Блиновская получает в колонии менее 7 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

44-летняя «королева марафонов» сейчас трудится швеей во Владимирской колонии и получает 6700 рублей в месяц. Для сравнения, до задержания ее ежемесячный доход был около 100 млн рублей. При этом в феврале Блиновская не смогла отработать полный месяц из-за болезни и получила всего 2900 рублей. В общей сложности за полгода она заработала около 36 тысяч рублей.

Отмечается, что в декабре 2025 года Елене начислили ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей. 97 тысяч рублей из него пришлись на конфискованный автомобиль Lamborghini Urus. Сейчас остаток просроченной задолженности вместе с пенями составляет 197 тысяч рублей.

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Напомним, что в марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи заявляли, что блогер использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 миллионов рублей.