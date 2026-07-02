Как выбрать квартиру для удаленной работы

Удаленка, распространившаяся во время ковида, не сдает позиции. Компании, освоившие видео-конференции, мессенджеры и совместную работу онлайн, разрешают сотрудникам не тратить время на дорогу в офис и полноценно работать из дома. И если раньше квартира и жилой комплекс в целом были фактически местами для ночевки, то теперь это одновременно и офис, и переговорная, и зона отдыха. Как выбрать идеальное жилье для удаленщика, рассказали эксперты.

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К "третьему месту" в тапочках

Одна из главных психологических проблем удаленной занятости - выгорание из-за размытия границ между домом и работой, отмечают в компании "Метриум". Особенно это характерно при высокой или ненормированной загрузке, а также для предпринимателей с удаленным или распределенным бизнесом. Квартира перестает восприниматься как дом и превращается в офис. В этом случае возникает острое желание "уйти с работы", а фактически - из дома. Поэтому, выбирая жилье, стоит обратить внимание, есть ли в жилом комплексе "компьюнити-пространства", советуют эксперты.

Речь идет не о стандартных магазинах и кафе на первых этажах, а о некоммерческом и приватном "третьем месте". Это может быть зона в лобби, с одиночными кабинками для переговоров или даже во дворе - с розетками, крышей от дождя и солнца. Или собственно коворкинг в этом же здании. По данным исследования MR Analytics, 22% удаленных сотрудников отмечают повышенную эффективность при работе из коворкинга, а 19% признались, что отдыхают там от семьи и быта.

"Когда в пандемию нас перевели на удаленку, работа превратилась в почти круглосуточную, - рассказывает редактор Анна. - Все время оказывалось, что еще чуть-чуть, что-то надо доделать. В итоге иногда я засиживалась у ноутбука до двух часов ночи. Дом у нас старый, никаких коворкингов в нем нет. Но через пару недель я нашла выход. В соседнем подъезде живет моя тетя, днем ее дома не бывает. И я стала уходить в ее квартиру, чтобы поработать днем. А к вечеру возвращалась к себе домой, но здесь у меня уже не было рабочего настроения. При этом и двух-трех часов в день на дорогу до офиса можно было не тратить".

"Глубина взгляда"

Постоянная фокусировка на близких объектах (монитор, смартфон, стена) ведет к переутомлению глаз и ложной близорукости. Офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут смотреть вдаль (на расстояние более шести метров), чтобы расслабить мышцы глаза. То есть вид из окна - это по сути медицинская необходимость, особенно для удаленщиков, которые еще больше времени проводят в замкнутом пространстве. Поэтому лучше, если квартира будет на первой береговой линии реки или у парка, где гарантированно не построят дом "окна в окна".

При выборе новостройки для хоум-офиса нужно обращать внимание также на увеличенный формат окон и высоту потолков, считает коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Они обеспечивают глубокое проникновение естественного света, необходимого для правильной выработки мелатонина.

NEAT-активность

В моду входит NEAT-фитнес (так называемый термогенез без физических тренировок - Non-Exercise Activity Thermogenesis). К такой активности относятся обычные шаги, повседневные движения. Удаленщики жестко страдают от гиподинамии. Исследования показывают, что за день дома они проходят всего 2000-3000 шагов вместо 8000-10000. Фитнес-клуб в доме - это хорошо, но нужна еще и инфраструктура, стимулирующая регулярно выходить на улицу, гулять на созвонах, отправляться на обеденный перерыв в кафе. Спортивная и фоновая физическая нагрузки друг друга не заменяют, а взаимодополняют.

Главная ловушка удаленки в том, что квартира лишает нас так называемой транзитной активности: мы больше не идем пешком до метро, не ходим к коллегам в соседний отдел или до кофейни в бизнес-центре, говорит коммерческий директор "Плато Девелопмент" Станислав Банников. Наличие тренажерного зала на первом этаже не решает проблему гиподинамии полностью, поскольку организму нужна именно распределенная в течение всего дня фоновая активность. Обычно желание выходить на улицу стимулируется масштабным озеленением. То есть чтобы среда естественно вытягивала вас из квартиры, опять же выбирайте дом рядом с парками, скверами, с хорошим озеленением во дворе.

Юридический статус

На рынке много стильных лофтов, малогабаритных квартир, которые часто привлекают удаленных работников доступностью, особенно в качестве запасного аэродрома в городе, где находится их офис. Однако многие из них имеют статус апартаментов, то есть являются с точки зрения закона коммерческой недвижимостью.

Загвоздка в том, что на апартаменты не распространяются нормы СанПиН по шуму. То есть ваш сосед может совершенно легально организовать студию звукозаписи, шумный колл-центр, мастерскую. Особенно это касается апартаментов на нижних этажах здания. Нельзя будет призвать соседей к ответственности и за ночной шум. Поэтому для домашнего офиса лучше выбирать квартиры. Если, конечно, у вас самого не шумная работа.

Эффект "вечной" стройки

Во многих городах сейчас строятся не просто жилые дома, а сразу целые районы с социальной, транспортной инфраструктурой, общественными пространствами. Застройка больших кварталов может продолжаться до 10-15 лет. Тут есть и плюсы, и минусы.

С одной стороны, такие проекты создают всю городскую инфраструктуру. С другой, неудобства длительного освоения территории будут преследовать жителя на протяжении нескольких лет, начиная от шума забиваемых свай в течение рабочего дня до недостатка отдельных объектов инфраструктуры, скажем, крупных торговых центров или школ.

Если вы работаете из дома, ищите корпуса, которые сдаются в финальной стадии реализации всего района, либо точечные проекты, советуют эксперты. Огромным плюсом будет, если девелопер сдает дом полностью с отделкой white box или "под ключ" - это исключит два-три года грязных и шумных ремонтов у соседей.

Акустика

Шум - еще одна частая проблема удаленной занятости. Конечно, в квартире тише, чем в open-space (большой общий офисный зал), но здесь есть риск специфических шумов.

"У меня не новостройка, и я около полутора лет с большим удовольствием работал из дома, - говорит менеджер Сергей. - Но сосед вдруг начал затяжной капитальный ремонт со сносом перегородок. Чтобы звуки дрели не заглушали телефонные переговоры, пришлось каждый день ездить в офис. Через год ремонт закончился, и я вернулся на удаленку".

В монолитных новостройках главный враг - структурный шум - звук шагов или дрели, передающийся по жесткому бетонному каркасу здания. Перед покупкой новой квартиры можно запросить у инженеров застройщика схему перекрытий. В качественных проектах закладывается "плавающая стяжка", когда бетонный пол лежит на слое толстого звукоизолятора и не касается стен.

Также обращайте внимание на межквартирные стены: пеноблоки или тонкий газобетон работают, как мембрана барабана. Ищите в документации полнотелый кирпич или тяжелые акустические керамзитоблоки. Если в доме не предусмотрена хорошая звукоизоляция, то расходы на нее полностью лягут на вас, а сроки ремонтных работ увеличиваются.

Изоляция от "транзитных" путей

Еще одно важное ограничение для удаленных работников и предпринимателей - семья, особенно если работают из дома оба супруга.

При выборе квартиры обратите внимание на несколько аспектов. Первый - наличие изолированных помещений. Высокие цены ограничивают возможности покупки квартир с большим числом спален или кабинетом. Но стоит выбирать хотя бы жилье с отдельными кухней и гостиной (не "евро-планировку"). Это помогает разделить рабочее пространство или менять его в течение дня.

"Я перешла на удаленку, и, когда мне нужно было подключиться к онлайн-конференции или предстоял долгий телефонный звонок, посидеть с моим шестилетним сыном приходила бабушка, - говорит дизайнер Полина. - Но хотя она его отвлекала и развлекала, он все равно часто прибегал ко мне, пытался что-то рассказать и показать. Пришлось поставить замок на дверь спальни, и, когда нужна была тишина, я закрывалась в комнате".

Второй аспект - простор и функциональность. Рабочее место не должно стоять на пути к холодильнику или главному санузлу, у входной двери (грязная зона). Проходящие мимо домочадцы будут отвлекать.

Компромиссный вариант - большая мастер-спальня, которая в течение дня остается относительно изолированной от домашней жизни других членов семьи. Мастер-спальни, говорят эксперты, достаточно большие (нередко больше гостиных) и в них можно организовать небольшую рабочую зону, в том числе, например, в лоджии.

Свежий воздух

Гарвардское исследование доказало: при уровне CO₂ в помещении выше тысячи частиц на миллион когнитивные способности мозга падают на 20%, появляется сонливость и головная боль.

Нормальная концентрация углекислого газа дома - 600-800 частиц на миллион. В закрытой спальне в 15 кв. м один человек надышит эту норму всего за час. Зимой держать окно открытым во время звонков невозможно из-за уличного шума и сквозняков.

Поэтому при выборе новостройки обязательно запрашивайте спецификации по инженерии. Оптимально - наличие центральной приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами. Также плюсом будут индивидуальные бризеры (принудительно нагоняет свежий воздух с улицы) или возможность их установки без дополнительных согласований.

"Бесшовный" интернет

Нередко управляющая компания пускает в дом только одного провайдера и препятствует приходу других. Полагаться на услуги монополиста не следует. Поломки, ремонтные работы - все это может произойти во время важного созвона. Еще на этапе подбора узнайте, заведена ли в квартиры оптика (технология GPON) и есть ли выбор из нескольких провайдеров.

Маркер высокого класса жилья сегодня - покрытие бесшовным скоростным Wi-Fi всей территории двора и лобби, усилители сигнала в лифтовых шахтах. Тогда вы сможете начать планерку за рабочим столом, переключиться на смартфон и выйти во двор за кофе без единого обрыва связи.

Вам посылка

Удаленный работник заказывает доставку (готовая еда, продукты, товары с маркетплейсов) в три-четыре раза чаще офисного сотрудника. При этом, по данным психологов, возвращение в "состояние потока" после отвлечения занимает около 23 минут. Если вам каждый раз звонят в домофон, вы теряете концентрацию. Выбирайте новостройки с системой "умный дом" (доступ по FaceID и BLE-меткам для жильцов) и продуманной логистикой для курьеров. В правильном ЖК есть локеры или постаматы прямо в зоне ресепшен, консьерж-сервис, принимающий посылки, и отдельные сервисные лифты, чтобы потоки резидентов не пересекались с курьерами и строителями.