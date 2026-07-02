Во Владивостоке отловленную медведицу вернули в тайгу

Специалисты выпустили в дикую природу самку гималайского медведя, отловленную в среду во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"После марафонского заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров, медведица вернулась в тайгу", - говорится в сообщении.

Как ранее писал ТАСС, утром 1 июля поступили сообщения о том, что медведь гуляет по району Эгершельд во Владивостоке. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и Госохотнадзора. После отлова медведя должны были отправить в центр реабилитации "Тигр", находящийся в селе Алексеевка в Приморье, а позже выпустить в тайгу.