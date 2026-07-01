В одном из московских храмов прошла панихида по жертвам теракта в Старобельске

Панихида по случаю 40 дней со дня атаки ВСУ на общежитие в Старобельске прошла в храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, передает корреспондент ТАСС.

На панихиду пришли студенты МГИМО, а также прихожане храма. Клирик храма иерей Александр Кузнецов во вступительном слове выразил надежду на то, что дети, погибшие в Старобельске, "будут находиться у Бога".

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. Пострадали 65 человек, из которых 21 погиб. Среди 44 раненых - 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся - от 15 до 22 лет.