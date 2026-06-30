Девочка, которую уносило в море, рассказала, как её спас 12-летний мальчик

Девочка Малика, которую 12-летний Платон Шеин спас в Дербенте, рассказала RT подробности инцидента.

Малика призналась RT, что ей было очень страшно: брат пытался её вытащить, но не мог добраться и начал звать на помощь.

Платон подплыл первым, взял Амира, а затем вытащил из глубины и Малику.

«Он смелый. Если бы не он, я бы там утонула», — рассказала Малика.

Бабушка детей добавила, что внуки всё время были на виду, но вдруг девочку унесло течением, а брат пошёл за ней — и их обоих утянуло в море. Дедушка сразу побежал к воде, но к тому моменту ребят уже спасал Платон.

Бабушка отметила, что подросток глотал воду, но не отпускал детей.

Женщина планирует лично поблагодарить его, а Малика хочет продолжать общение.

Ранее стало известно, что в Дербенте 12-летний мальчик спас двух тонувших в море детей.