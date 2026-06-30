Правительство России распорядилось с 1 июля 2026 года приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границах с Финляндией, Эстонией и Латвией. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что министерство иностранных дел России уведомит Финляндию, Эстонию и Латвию о принятом решении.

В перечне упоминаются пункты пропуска Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля (Республика Карелия), Люття (Республика Карелия), Светогорск (Ленинградская область), Печоры-Псковские (Псковская область), Пыталово (Псковская область).

В кабмине пояснили, что временно приостанавливается «движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов» через указанные в распоряжении погранпереходы.

Сроки приостановки движения через погранпереходы не уточняются.

Ранее сообщалось, что в мае латвийские инженеры начали установку «зубов дракона» на латвийско-российской границе. Заграждения весом около 1,5 тонн размещаются в три ряда шириной 10 м для предотвращения передвижения военной техники.