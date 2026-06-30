В Дербенте 12-летний мальчик спас двух тонувших в море детей

В Дербенте 12-летний Платон Шеин спас девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика, которых сильное течение унесло в открытое Каспийское море. Подросток не раздумывая бросился на помощь и удерживал их на воде до прибытия спасателей.

Платон рассказал RT, что в тот день море было неспокойным. Он купался неподалёку и заметил, как дети начали барахтаться и звать на помощь.

Мальчик быстро среагировал, подплыл к ним, подхватил обоих под мышки и держал до тех пор, пока к ним не подоспели спасатель и тренер.

«Я осознавал, что если я не среагирую быстро, то они, возможно, утонут», — рассказал Платон.

Свой поступок он объяснил примером отца, который в школьные годы несколько раз спасал людей.

Родные мальчика, родители, брат, бабушка с дедушкой очень гордятся его поступком.

Ранее в Дербенте семилетний мальчик принёс для пострадавших от наводнения в Дагестане деньги, которые он копил на ремонт дома. RT поговорил с его родителями.